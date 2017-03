Illegális bevándorlás

A migránsokat mentő egyes szervezetek az embercsempészeknek kedveznek

A tavaly Olaszországba érkezett több mint 181 ezer migránsból mintegy 47 ezret az NGO-k földközi-tengeri hajói mentettek és vittek a dél-olaszországi partokra. 2017.03.31 20:38 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az Európába induló bevándorlók megmentésén fáradozó, nem kormányzati szervezetek (NGO) némelyike az embercsempészeknek kedvez és az Olaszországba tartó bevándorlást ösztönzi azzal, hogy a migránsokat a líbiai partoknál veszi hajóinak fedélzetére - írta az olasz sajtó.



A Földközi-tengeren emberéleteket mentő MOAS nem kormányzati szervezet pénteken az interneten közölt dokumentumfilmmel válaszolt a vádakra. A La Repubblica.it hírportálon pénteken közölt, Emberhalászok (fishersofmen.com) című, több mint egyórás dokumentumfilm a máltai székhelyű MOAS munkáját mutatja be.



A civil szervezet, amelyet egy olasz-amerikai házaspár, Regina és Chris Catrambone alapított, két hajóval menti a migránsokat az észak-afrikai és a dél-olaszországi partok között. A MOAS azon NGO-k egyike, amelyekkel szemben több olasz ügyészség is vizsgálatot indított, mert a líbiai partok közvetlen közelében veszik fedélzetre a migránsokat. A hatóságok szerint ezzel mintegy "együttműködnek" az embercsempészekkel. Az ügyészségek azt is tisztázni kívánják, ki finanszírozza ezeket az NGO-kat, amelyek közül néhánynak "adóparadicsomban" van a székhelye. Hangsúlyozták, hogy nem a nemzetközi humanitárius szervezetek, hanem az utóbbi egy évben gomba módra szaporodó "kicsi" NGO-k munkáját figyelik.



Az Il Panorama című olasz hetilap e héten megjelent adatai szerint a tavaly Olaszországba érkezett több mint 181 ezer migránsból mintegy 47 ezret az NGO-k földközi-tengeri hajói mentettek és vittek a dél-olaszországi partokra. A 2017-ben érkezetteknek pedig már több mint a felét. Tavaly ősztől felére csökkent a migránshajókról az olasz parti őrséghez érkező segélyhívások száma, mintha az embercsempészek tudnák, hol van a legközelebbi NGO-mentőhajó, és egyenesen arrafele irányítják az emberekkel teli csónakokat.



A lapnak nyilatkozó Carmelo Zuccaro szicíliai ügyész szerint a humanitárius szervezetek nem segítenek sem az emberéletek megmentésében, sem az embercsempészekkel szemben. Amióta tavaly szeptembertől már 13 NGO-mentőhajó dolgozik a Földközi-tengernek ezen a szakaszán, emelkedett a tengerbe veszett vagy a csónakokon agyonnyomott emberek száma. Zuccaro hozzátette, hogy miközben az olasz parti őrség irányította mentési akciókban a csoportokat kísérő embercsempészeket is megpróbálják azonosítani, ez az NGO-hajókon nem történik meg. A Frontex, az Európai Unió közös határ- és parti őrsége szerint az embercsempészek már víz, élelem és mentőmellény nélkül teszik tengerre a zsúfolt gumicsónakokat, arra számítva, hogy az NGO-mentőhajók úgyis gyorsan megtalálják őket.

Az Il Panorama idézte azt a jelentést, amelyet Wolfgang Wosolsobe altábornagy, az EU katonai törzsének osztrák főigazgatója készített tavaly, és amelynek információi szerint egyes NGO-k, miután fedélzetre veszik a migránsokat, útmutatást adnak nekik, hogy ne válaszoljanak a hatóságoknak az embercsempészekre vonatkozó kérdéseire. Az olasz lap azt kérdezi, hogy a máltai MOAS például miért kivétel nélkül Olaszországba viszi a migránsokat, megkerülve Málta szigetét.



Korábban az Orvosok Határok Nélkül (MsF) szervezet olaszországi szóvivője elutasította a vádakat, hangsúlyozva, hogy finanszírozásuk átlátható, készek az ügyészség felvetéseire válaszolni, és az olasz parti őrség irányításával végzik mentési munkájukat. Az MsF bejelentette, hogy hétfőn Rómában sajtótájékoztatót tart a témában.