Ukrán válság

Újabb katonák estek áldozatul a kelet-ukrajnai harcoknak

Két katona életét vesztette és 13-an megsebesültek, köztük egy katonanő az elmúlt napban a Kelet-Ukrajnában zajló fegyveres konfliktus következtében - közölte Andrij Liszenko, az ukrán védelmi minisztérium hadműveletekben illetékes szóvivője pénteki sajtótájékoztatóján.



A hadműveleti parancsnokság szokásos reggeli közleményében arról számolt be, hogy az elmúlt 24 órában összesen 69-szer lőtték a Moszkva által támogatott szakadárok az ukrán katonák állásait. Továbbra is Donyeck környékén a legsúlyosabb a helyzet, ahol a kijevi jelentés szerint a minszki megállapodások által tiltott, 100 milliméteresnél nagyobb tüzérségi fegyvereket is bevetettek. A két halálos áldozat Avgyijivka településnél esett, el, de súlyos a helyzet a környéken Luhanszke, Trojicke, Opitne és Zajceve térségében is.



A szakadár támadások a frontvonal egészére kiterjedtek. beleértve az Azovi-tenger partján fekvő, dél-donyecki Mariupol kikötővárost és a frontvonal északi szakaszát, Luhanszk térségét.



A parancsnokság hozzáfűzte, hogy "a komoly tüzérségi tevékenységre" válaszul az ukrán fegyveres erők több ízben visszalőttek, azt azonban nem fejtette ki, milyen fegyverekkel és a front mely szakaszán.



A donyecki szakadárok hírügynöksége, a DAN pénteken arról számolt be, hogy Donyeck térségében az ukrán fegyveres erők Jaszinuvata települést lőtték, ahol két polgári személy életét vesztette, valamint 12 házban és egy gázvezetékben keletkeztek károk.



Kijev csütörtökön közölte, hogy kész akár egyoldalúan is betartani a tűzszünetet április 1-jétől, amiről a minszki összekötő csoport legutóbbi, szerdai ülésén állapodtak meg.



Denisz Pusilin, az önkényesen kikiáltott, szakadár Donyecki Népköztársaság egyik vezetője pénteken kijelentette, hogy a maguk részéről úgyszintén készek betartani a fegyvernyugvást. Kijevet ugyanakkor azzal vádolta meg, hogy a minszki megállapodásokat szabotálva az ukrán fél nem hajlandó nehézfegyvereit hátrébb vonni a frontvonal térségéből.