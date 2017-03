USA-Oroszország

Trump menesztett tanácsadója kipakol, ha védelmet kap

Flynn tábornok azt mondja, "van egy érdekes története" az elnökválasztási kampányba való orosz beavatkozásról. 2017.03.31 09:51

Fotó: AFP

Donald Trump menesztett nemzetbiztonsági főtanácsadója kész tanúvallomást tenni a kongresszusban arról, hogy volt-e szerepe Oroszországnak az amerikai elnökválasztási kampányban, cserébe védelmet szeretne az "inkorrekt bűnvádi eljárással szemben".

"Michael Flynn tábornoknak, ha a körülmények lehetővé teszik, természetesen van egy érdekes története" - nyilatkozta a leváltott tanácsadó ügyvédje.

Flynnek részben azért kellett távoznia, mert Trump beiktatása előtt kétszer is találkozott Oroszország Washingtonba akkreditált nagykövetével, Szergej Kiszljakkal, de ezzel kapcsolatban félrevezette Mike Pence alelnököt, Trumpot pedig állítólag nem is tájékoztatta.

A képviselőházi bizottság szóvivője azt közölte: Flynn nem ajánlotta fel nekik részvételét a meghallgatáson. A The Wall Street Journal úgy tudja, Flynn az FBI-nak ajánlott együttműködést.

A képviselőház hírszerzési bizottsága után csütörtökön a szenátus hírszerzési bizottsága is megkezdte a meghallgatásokat Donald Trump és kampánycsapata oroszországi kapcsolatfelvételeiről, illetve Oroszország feltételezett beavatkozásáról.