Dzsihadista csoportot számoltak fel Velencében

Három embert őrizetbe vettek a terrorizmusellenes olasz hatóság (Digos) csütörtökre virradóan végrehajtott akciójában Velence történelmi központjában.



A közeli Mestrében és Trevisóban is házkutatásokat tartottak.



Az olasz hatóságok információi szerint dzsihadista csoportot számoltak fel. A három őrizetbe vett férfi koszovói, évek óta Olaszországban élnek, tartózkodási engedéllyel. Otthonaikban vették őket őrizetbe Velence városközpontjában, ahol a Digos emberei éjszaka csaptak le rájuk.



Egy negyedik koszovóit is előállítottak, ő azonban nem került börtönbe, mivel fiatalkorú.

Velencében tíz lakást, Mestrében és Trevisóban egyet-egyet kutattak át.



Az akcióban az olasz csendőrség és rendőrség is részt vett a terrorizmusellenes ügyészség irányításával.



Az eddig közölt adatok szerint a koszovói csoportot régóta megfigyelés alatt tartották: ismeretségi körüket éppúgy, mint internetes közösségi oldalaikat, és az általuk látogatott iszlamista központokat, imahelyeket is. Az olasz hatóságok szerint radikalizálódott személyekről van szó.



Olasz sajtóértesülések szerint a régóta lehallgatott csoport tagjai a március 22-i londoni merényletet telefonhívásaikban lelkesen méltatták, és arról beszéltek, hogy valami hasonlót akarnak ők is elkövetni. Meg nem erősített információk szerint célpontként a velencei Rialto hidat választották ki, amelyen naponta több ezren haladnak át, többségében turisták.



Internetről több olyan oldalt töltöttek le, amelyeken testközeli harcról és a kés fegyverként való használatáról volt szó. Közülük néhányan arról beszéltek, hogy Szíriába akarnak menni és csatlakozni az Iszlám Állam (IÁ) terrorszervezet fegyvereseihez. Az egyik házkutatást a La Fenice velencei operaházhoz közeli épületben tartották. Az olasz ügyészség később sajtótájékoztatót tart.



Az Ispi olaszországi nemzetközi politikai kutatóintézet tavalyi adatai szerint Koszovóból 300, Albániából 150, Boszniából 250 harcos csatlakozott az IÁ csapataihoz.