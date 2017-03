Illegális bevándorlás

Elfogadták az új migrációs törvényt Olaszországban

A menedékkérelmek elbírálásának és az illegális bevándorlók kiutasításának gyorsítását is előírja az új olasz migrációs törvénycsomag, amelyet az olasz parlament felsőháza szerdán bizalmi szavazással fogadott el. 2017.03.29 16:43 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A törvény most a képviselőház elé kerül át. A szenátusi szavazáson a migrációs csomagot a kormány bizalmi szavazásra bocsátotta megkerülve az ellenzéki pártok számos módosító indítványának megvitatását. 145 szenátor szavazott igennel, 107 nemmel, egy tartózkodott: az olasz sajtó szerint a törvényt megszavazók száma “történelmi minimumot” képvisel, ami a római balközép kormány gyengeségét mutatja.



A Marco Minniti belügyminiszter által kidolgozott intézkedések célja a menedékkérelmek olaszországi elbírálásának és az illegális bevándorlók hazaszállításának jelentős felgyorsítása.



Jelenleg a menekültstátuszért folyamodó bevándorlók átlagban két évet várnak kérelmük elbírálására, mivel többségük az első elutasító válasz után fellebbezést nyújt be. Vagyis két évig tartózkodnak olaszországi menekülttáborokban. A kérelmek gyorsabb elbírálására 250 szakjogászt vesznek fel az olaszországi bíróságokra, amelyek közül 14-ben speciális tagozatot állítanak fel kimondottan erre a feladatra.



A törvénycsomag eltörli a fellebbezés lehetőségét a második fokú bíróságon, vagyis, ha első fokon elutasítják a menedékkérelmet, az ezt benyújtó személynek egyenesen a Semmítőszékhez kell fordulnia. A belügyminisztérium számítása szerint ez a procedúra egyrészt felgyorsítja az elbírálást, másrészt meg is nehezíti az elutasított menedékkérelmek miatti jogi fellépést. A fellebbezés eddig automatikus volt, de a Semmitőszékhez sokkal kevesebben fognak fordulni, hiszen ez költségesebb és hosszabb eljárásnak számít.



A menedékkérelemre várók önkéntes alapon és ingyen közhasznú munkát végezhetnek az őket befogadó olasz önkormányzat területén.

A menedékkérelemre nem jogosult vagy más okból illegálisnak számító bevándorlók kiutasítását is felgyorsítják az úgynevezett állandó kiutasító központok (Cie) felállításával. Olaszországban hat zsúfolt illegális bevándorlótábor van, de nagyon rosszul működnek. A törvénycsomag szerint minden tartományban (kivéve Molisét és Valle d’Aostát) egyet-egyet állítanak fel a városokon kívül, a repülőterekhez közel, amelyekben kevesebb embert helyeznének el. Az összes táborban egyszerre 1600 személyt tudnának azonnal elhelyezni, majd kisebb csoportokban visszaszállítani országaikba.



A táborok helyét még nem jelölték ki. A Corriere della Sera olasz napilap értesülései szerint a júniusban esedékes időközi helyhatósági választások közeledtével az olasz tartományok politikusai nem lelkesednek az illegális bevándorlótáborok befogadására, támogatottság-vesztéstől tartva. A római belügyminiszter azonban máris jelezte, hogy ha egy tartomány se jelentkezik önként, ő jelöli ki a kiutasító táborokra alkalmas helyet. Az elképzelések szerint év végéig 10 ezer illegális bevándorlót utasítanának ki.



A teljes migrációs csomag költsége 19 millió euró, de ez nem tartalmazza az illegális bevándorlók hazaszállítása.



Ezzel egy időben az olasz képviselőház megszavazta a felnőtt kíséret nélkül érkező kis- és fiatalkorúak védelméről szóló törvényt, amely szerint őket nem lehet Olaszországból kiutasítani még akkor sem, ha egyébként nem részesülhetnének menedékkérelemben. Ezentúl ugyanolyan jogokkal bírnak mintha az EU-ban születettek volna, tehát nem kiskorúaknak fenntartott táborokba, hanem az olaszországi szociális hálózat intézményeibe kerülnek. Kiskorúaknak szóló tartózkodási engedélyt kapnak, oktatási és egészségügyi ellátás illeti őket.



Tavaly több mint 25 ezer tizennyolc évnél fiatalabb migráns érkezett Olaszországba, táborokba kerültek és hatezernek nyoma veszett. Tavaly több mint 181 ezer migráns érkezett Olaszországba, az idén már több mint 23 ezren.