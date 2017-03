Kilépnek a britek

Megkezdődött a Brexit

Megküldte az értesítést a brit kormány a Lisszaboni Szerződés 50. cikkelyének aktiválásáról, hivatalosan elindítva az Egyesült Királyság uniós tagságának megszűnéséhez vezető folyamatot.

"Kilenc hónap az Egyesült Királyság megküldte az értesítést" - írta Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke a Twitteren, röviddel azután, hogy Tim Barrow, az EU melletti brit nagykövet átadta neki a Theresa May miniszterelnök által aláírt levelet.



Az 50. cikkely szabályozza - és aktiválása hivatalosan elindítja - a kilépési folyamatot, kétévi időtávlatot meghatározva a tagság megszűnésének feltételeiről szóló tárgyalásokra. Ennek alapján a brit EU-tagság 2019 márciusában szűnhet meg, hacsak a felek nem állapodnak meg a folyamat meghosszabbításáról. Ehhez azonban az Európai Unióban maradó többi 27 ország egyhangú beleegyezésére lenne szükség.

Theresa May: nincs visszaút, az Egyesült Királyság kilép az EU-ból

Theresa May brit miniszterelnök szerint a Lisszaboni Szerződés 50. cikkelyének aktiválásától Brüsszelben szerdán átadott értesítés azt jelenti, hogy immár "nincs visszaút", az Egyesült Királyság kilép az Európai Unióból.

Európai Tanács: egységesen, konstruktív szellemben szándékoznak fellépni az EU-ban maradó tagállamok

Egységesen, konstruktív szellemben fognak fellépni az Európai Unióban maradó tagállamok az Egyesült Királyság kilépésének feltételeiről szóló tárgyalásokon - olvasható az Európai Tanács által kiadott szerdai nyilatkozatban.



A dokumentumot jóváhagyó "huszonhetek" sajnálatukat fejezték ki a britek távozása miatt, azonban leszögezték, hogy "készen állnak a most következő folyamatra", és reményüket fejezték ki, hogy az Egyesült Királyság a jövőben is közeli partnere marad az uniónak.



Hangsúlyozták: mindenekelőtt a bizonytalanság mérséklésére van szükség, amihez elsődleges fontosságú az állampolgárok jogainak biztosítása.

Theresa May: az Egyesült Királyság az EU-intézményekből lép ki, Európát nem hagyja el

Theresa May brit miniszterelnök szerint az Egyesült Királyság az Európai Unió intézményrendszeréből lép ki, de Európát soha nem hagyja el.



May, aki a brit kilépési folyamat elindításáról szóló szerdai brüsszeli bejelentés után szólalt fel a londoni alsóházban, hangsúlyozta: London továbbra is az EU-tagországok szoros és elkötelezett szövetségese marad, annál is inkább, mivel a világnak most nagyobb szüksége van a liberális demokrácia Európában honos értékeire, mint valaha, és az Egyesült Királyság is magáénak vallja ezeket az értékeket.



Theresa May hangsúlyozta azt is - és ez a kilépési folyamat elindításáról Brüsszelben átadott, szerda délután Londonban részleteiben ismertetett levélben is kiemelt helyen szerepel -, hogy a brit kormány "merész és nagyratörő" szabadkereskedelmi egyezmény megkötését javasolja az Európai Uniónak.



A levél szerint - amelyet Sir Tim Barrow brit EU-nagykövet kézbesített Donald Tusknak, az Európai Tanács elnökének - e szabadkereskedelmi megállapodásnak átfogóbbnak kellene lennie minden korábbi hasonló egyezménynél, hogy magában foglalhassa egyebek mellett a pénzügyi szolgáltatási szektort is.

Tusk: a kárelhárításról fognak szólni a kiválási tárgyalások

A kárelhárításról fognak szólni az Egyesült Királyság uniós tagságának megszűnéséről szóló tárgyalások, a cél az EU állampolgárai, vállalatai és tagállamai által elszenvedett veszteségek minimalizálása - jelentette ki szerdai sajtóértekezletén Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke.



Az uniós állam- és kormányfőket tömörítő testület vezetője bejelentette, pénteken javaslatot tesz azokra az iránymutatásokra, amelyek alapján Michel Barnier, az Európai Bizottság által kinevezett Brexit-ügyi főtárgyaló el fog eljárni a kiválási tárgyalások során.



Ezen iránymutatásokról az Egyesült Királyság távozása után is bennmaradó tagországok vezetőinek kell megegyezniük az április 29-i csúcstalálkozójukon.



A bizottság ezt követően tesz majd javaslatot a tárgyalások megkezdésére, amit még a tagállamok kormányait tömörítő tanácsnak is jóvá kell hagynia.

Német külügyminiszter: a huszonhetek jól felkészültek a brit uniós tagság megszüntetésre

Az Európai Unió 27 megmaradó tagállama jól felkészült a brit uniós tagság megszüntetésére (Brexit), és erős mandátummal ruházza fel az Európai Bizottságot a londoni vezetéssel hamarosan kezdődő tárgyalásokra - mondta Sigmar Gabriel német külügyminiszter szerdán Berlinben.



"Tudjuk, hogy mit akarunk, világos és alaposan kidolgozott tárgyalási pozíciónk van" - emelte ki a német diplomácia vezetője a brit távozási szándék hivatalos bejelentése után tett nyilatkozatában.



Sigmar Gabriel hangsúlyozta: a tárgyalásokat a brüsszeli bizottság részéről vezető Michel Barnier és csapata biztos lehet abban, hogy Németország "teljes erővel támogatja őket közös érdekeink érvényesítésében".



Hozzátette: jövő heti londoni bemutatkozó látogatásán is aláhúzza majd, hogy Berlin mindenben támogatja a Brexit-ügyi főtárgyalót és szakértőit a brit távozásról rövidesen kezdődő egyeztetéseken, amelyek sora "egyik félnek sem lesz könnyű".

Tusk: a kilépésig érvényesek az Egyesült Királyság szerződéses kötelezettségei

Egyelőre még semmi nem változott az Egyesült Királyság uniós tagságának megszűnéséhez vezető folyamat megindításával, a kilépés pillanatáig érvényesek maradnak a szigetország szerződéses jogai és kötelezettségei - hangsúlyozta Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke szerdán Brüsszelben.



Azt kívánjuk, bárcsak ne lépne ki az Egyesült Királyság, de van egy pozitív oldala is a Brexitnek, mégpedig az, hogy "eltökéltebbé és egységesebbé" tette a "huszonheteket" - jelentette ki sajtótájékoztatóján az uniós állam- és kormányfőket tömörítő testület vezetője.



Hozzátette, ennek ellenére sem Brüsszelben, sem Londonban nincs értelme úgy tenni, mintha ez egy vidám nap lenne.