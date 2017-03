Politikai gyilkosság

Kijev szerint bűntársa is volt Voronyenkov gyilkosának

Fotó: AFP

Az ukrán hatóságok szerint bűntársa is volt a múlt héten Kijevben megölt volt orosz parlamenti képviselő, Gyenyisz Voronyenkov gyilkosának, a belügyminisztérium körözést adott ki a feltételezett társ ellen - írta az ukrán sajtó a tárca honlapján kedden elhelyezett körözési adatlapra hivatkozva.

A feltételezett társ egy bizonyos Jaroszlav Levenec, aki korábban a kelet-ukrajnai oroszbarát szakadárok ellen harcoló Donbasz önkéntes alakulat tagja volt, és Hunter (Vadász) becenéven vált ismertté.

Voronyenkovot, az orosz parlament alsóházának volt képviselőjét múlt csütörtökön Kijev központjában fényes nappal lőtte agyon a támadó. A fegyveres összetűzésben megsebesült a politikus testőre és a támadó is, utóbbi kórházba szállítása után a műtőasztalon halt bele sérüléseibe.

A gyilkost azonosították a hatóságok: Anton Herascsenko, a belügyminiszter tanácsadója nyilvánosságra hozta, hogy az elkövető egy bizonyos Pavlo Parsov volt. Az ukrán állampolgárságú, 23 éves férfi a krími Szevasztopolban született. A tanácsadó megerősítette, hogy a férfi korábban 13 hónapot az ukrán Nemzeti Gárdában szolgált, ahová - mint állította - azután került be, hogy Oroszországban kiképezték őt a beépülésre. Parsovot korábban gazdasági bűncselekményekért körözték.

A bűntársára vonatkozó friss sajtóértesülések szerint 2012 óta Levenecet is körözték gazdasági bűncselekmények miatt. Ő viszont azt állította, hogy Viktor Janukovics leváltott ukrán államfő "rezsimje" miatt vált politikai bebörtönzötté, ezért 2014-ben amnesztiát kapott. Ebben Szemen Szemencsenko, a Donbasz alakulat akkori parancsnoka működött közre. Egy évvel később ismét bíróság elé állították, és jelenleg hivatalosan házi őrizetben kellene lennie.

Újságírói értesülés szerint a Donbasz után Levenec a radikális Jobboldali Szektor (PSZ) alakulatánál szolgált.

A PSZ-nél azt közölték, hogy tudomásuk szerint Levenecet kihallgatták a hatóságok a Voronyenkov-gyilkosság ügyében, azután eltűnt.

Kijev szerint Voronyenkov megölését Moszkvából rendelték meg és az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) szervezte meg. A volt képviselő ugyanis tanú volt a Janukovics ellen hazaárulás miatt indított eljárásban, valamint korábban - még hazájában - leleplezett egy nagy horderejű csempészési ügyet, amelyet az FSZB végzett a Kreml tudtával. Moszkva ugyanakkor határozottan tagadja, hogy az orosz titkosszolgálatoknak bármi köze lett volna Voronyenkov meggyilkolásához.