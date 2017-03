USA

Melania Trump és fia ősztől él a Fehér Házban

Trump elnökké választása után hitvese és fiuk nem költözött a családfővel Washingtonba, hanem New Yorkban, a Trump-toronyban maradt, mert a First Lady meg akarta várni a tanév végét. 2017.03.29 05:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Melania Trump - Donald Trump amerikai elnök felesége - és fiuk, Barron ősztől a Fehér Házban élnek - adta hírül kedden a Fehér Ház.



Trump elnökké választása után hitvese és fiuk nem költözött a családfővel Washingtonba, hanem New Yorkban, a Trump-toronyban maradt, mert a First Lady meg akarta várni a tanév végét. Azóta a Trump-házaspár New York és Washington között ingázik.



Barron Trumpot egy washingtoni magániskolába íratják be, ősztől ott folytatja a tanulmányait. A bulvársajtóban - de a CNN hírtelevízióban is - sokáig téma volt, hogy a szlovén születésű volt topmodell esetleg soha nem is akar beköltözni a Fehér Házba, mert nincs ínyére, hogy First Lady legyen. Trumpék nem reagáltak a bulvárhírekre, és kommentátorok szerint Melania Trump visszafogottságának is betudható, hogy népszerűsége Donald Trump megválasztása óta folyamatosan emelkedik.



A Fehér Ház kedden azt is bejelentette, hogy az arizonai Stephanie Grisham lesz a First Lady kommunikációs igazgatója, és egyben a Fehér Ház helyettes szóvivője.



A kétgyermekes Grisham a tavalyi elnökválasztási kampányban Donald Trump kommunikációs csapatában dolgozott, az arizonai kampány szervezésében oroszlánrésze volt. Korábban a Republikánus Párt szóvivője volt az arizonai törvényhozásban.