Állati

Erre a golfozó sem számított, hova esik a labdája

Többször írtunk már arról, hogy Floridában nem ritka az aligátor, pláne a golfpályákon, hiszen a természetes élőhelyükön egyre több területet sajátítanak ki a luxussport szerelmeseinek. Rendre meg is zavarják a sportembereket és családjaikat, de most már sokkal bosszantóbb dolgot is művelnek: ellopják a tárgyakat. Minden bizonnyal éhesek szegények, és a golflabda lenyelése senki számára nem jelent túl jót...

