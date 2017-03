Oroszország

Navalnijt 15 napi elzárásra ítélték hatósággal való szembeszegülés miatt

A rendőri intézkedéssel való szembeszegülés miatt hétfőn tizenöt napi szabadságvesztésre ítélte egy moszkvai bíróság Alekszej Navalnij ellenzéki politikust, a vasárnapi oroszországi korrupcióellenes megmozdulások kezdeményezőjét. 2017.03.28 01:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Navalnijra emellett 20 ezer rubel (mintegy 100 ezer forint) bírságot is kiszabtak, törvénytelen tömegtüntetések szervezése címén.



Az ellenezéki politikus egyébként a tárgyaláson követelte az általa korrupcióval meggyanúsított Dmitrij Medvegyev orosz miniszterelnök beidézését, azt állítva, hogy a kormányfő volt "a tiltakozások fő szervezője". A politikus tagadta bűnösségét, kijelentve, hogy az akció törvényes volt és hogy az embereket a korrupció miatti felháborodás vitte ki a békés utcai akcióra.



Dmitrij Peszkov orosz elnöki szóvivő közölte: a Kreml nem tartja fontosnak a reagálást az amerikai külügyminisztériumnak és az Európai Uniónak arra a kérésére, hogy bocsássák szabadon a tüntetéseken őrizetbe vett személyeket. Peszkov ismételten provokatívnak és törvénytelennek nevezte a megmozdulások egy részét. Ugyanakkor azt ígérte, hogy az orosz vezetés reagálni fog a hatóságok által engedélyezett tüntetéseken megfogalmazott követelésekre.



Peszkov szerint a hatóságokat aggasztja, hogy az ellenzéki tüntetők máskor is törvénysértésre fogják bátorítani a civil aktivistákat. Szavai szerint a bűnüldöző szervek igyekeznek megállapítani annak az értesülésnek a valóságtartalmát, hogy a tüntetéseken részt vevő tizenéveseknek pénzjutalmat helyeztek kilátásba arra az esetre, ha sikerül őrizetbe vetetni magukat.



A szóvivő valótlannak nevezte azt az ellenzéki állítást, hogy a moszkvai hatóságok nem ajánlottak fel a törvény által előírt három napon belül alternatív helyszínt a tüntetésekhez, miután a Tverszkaja utcára szóló igényt elutasították.



A megmozdulást, amelyben a szervezők szerint Vlagyivisztoktól Szentpétervárig több mint 80 városban mintegy 60 ezren vettek rész, eredendően az váltotta ki, hogy a Navalnij irányította Korrupcióellenes Küzdelem Alapítvány egy, a hónap elején közzétett videóban mintegy 350 milliárd forint értékű korrupcióval vádolta meg Medvegyevet. Az alapítvány szerint kormányfő jótékonysági alapítványok és non-profit szervezetek hálózatán keresztül elitingatlanok, földbirtokok, jachtok, agrárgazdaságok és borászatok tulajdonosa belföldön és Olaszországban. A videó szerint a rokonok és barátok által igazgatott, állami szolgálatok által őrzött vagyon oligarchák és állami bankok "adományaiból" halmozódott fel.



Az oroszországi politikai tiltakozások során őrizetbe vettek nyilvántartására szakosodott, független OVD-info elnevezésű csoport szerint a Tverszkaján vasárnap 1030 embert vettek őrizetbe, akik közül mintegy 120-at még hétfő reggel is bent tartottak. Az OVD-info úgy tudja, hogy a posztszovjet időszakban ez volt a legtöbb személyt érintő letartóztatás. 2012-ben az ugyancsak moszkvai Bolotnaja téren a választási csalás ellen tüntetők közül a hivatalos tájékoztatás szerint "csak" mintegy négyszázat vittek el.

A rendőrség vasárnap a Navalnij-alapítvány moszkvai irodájának munkatársait előállította, a helyiséget lepecsételte, az ott lefoglalt számítógépeket pedig elszállította. A belügyminisztérium az intézkedés okát nem közölte.



Medvegyev miniszterelnök egy Instagram-bejegyzésben közölte, hogy a tiltakozás napján síelni volt. A kormányfő nem reagált a vasárnapi tüntetésekre, mint ahogy mindeddig hivatalos Moszkva sem tartotta fontosnak, hogy érdemben válaszoljon a bírálatokra. Navalnij ellen rágalmazás miatt eddig nem indult eljárás.



Peszkov szerint egyébként nem igaz, hogy az állami tévétársaságok a Kreml utasítására nem számoltak be az országos tiltakozásról.