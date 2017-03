Politika

A román kormányfő kezdeményezi a miniszterelnök-helyettes leváltását

A kormánykoalíció egyik pártjában hatalmi harc robbant ki, emiatt akarják leváltani Daniel Constantint. 2017.03.27 11:31 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Daniel Constantin román miniszterelnök-helyettes leváltására tesz javaslatot az államfőnek Sorin Grindeanu szociáldemokrata román miniszterelnök, miután a kisebbik kormánypárt, a liberális ALDE megvonta politikai támogatását a párt társelnöki tisztségét betöltő Constantintől.

A szociálliberális kormánykoalíció döntését a miniszterelnök jelentette be hétfőn. A környezetvédelmi tárcát is vezető Constantin helyére Gratiela Gavrilescu parlamenti kapcsolatokért felelős minisztert javasolja az ALDE, aki automatikusan megkapná a miniszterelnök-helyettesi tisztséget is. Gavrilescu korábban már vezette a környezetvédelmi tárcát.

A személycserét az tette szükségessé, hogy az ALDE-ben hatalmi harc robbant ki, amelyben Constantin alul maradt a párt másik társelnökével, Calin Popescu Tariceanu szenátusi elnökkel szemben.