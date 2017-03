Megvadult mozgólépcső okozott pánikot Hongkongban - videók

Meghibásodott a hongkongi Landham Palace bevásárlóközpont mozgólépcsője a napokban. A több emelet magas szerkezet irányt változtatott, majd felgyorsult. 18 embert kellett kórházba szállítani, egyikük súlyos fejsérülést szenvedett. Több videó is készült az ijesztő esetről.

Another video of today's escalator accident in Hong Kong. 17 people injured, 2 in serious condition. pic.twitter.com/egr9J6EdpW