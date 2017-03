Németország

Tartományi parlamenti választás kezdődött a Saar-vidéken

A legkisebb német tartományban rendezett választás megmutathatja, hogy mennyire alakítja át az erőviszonyokat az úgynevezett Schulz-hatás, vagyis a szociáldemokrata párt (SPD) rendkívül népszerű vezetője, Martin Schulz színre lépése.



Az Európai Parlament volt elnökének január végi megjelenése a német országos politikában az SPD választói támogatottságának nagymértékű és gyors emelkedését, valamint a kisebb pártok támogatottságának gyengülését eredményezte, és megállította a CDU/CSU jobbközép pártszövetség népszerűségének növekedését. Azonban mindezt egyelőre csak közvélemény-kutatások jelzik, és a Saar-vidéki az első választás, ahol szavazatokban lehet mérni a változást.



A szavazáson mintegy 800 ezer választó, az ország lakosságának alig egy százaléka vehet részt.



A legutóbbi felmérések alapján ismét a CDU szerezheti meg a legtöbb szavazatot, a tartományban 1999 óta megszakítás nélkül kormányzó párt 35-37 százalék körüli eredménnyel végezhet az első helyen, a legutóbbi, 2012-ben tartott Landtag-választáson szerzett 35,2 százalék után.



A második az SPD lehet, a CDU-val 2012 óta együtt kormányzó szociáldemokraták támogatottsága az öt évvel ezelőtti 30,5 százalékról 32-34 százalékra emelkedhet a közvélemény-kutatások szerint.



A saarbrückeni Landtag harmadik számú ereje várhatóan ismét az SPD-től balra álló Baloldal (Die Linke) lesz, a szavazatok nagyjából 12 százalékával. A volt keletnémet állampárt utódszervezete és nyugati baloldali tömörülések egyesülésével megalakult párt 2012-ben 16,1 százalékot szerzett.



A Németország nyugati részén fekvő, Luxemburggal és Franciaországgal határos régió tartományi gyűlésébe negyedikként az újonc, 2013-ban alapított Alternatíva Németországnak (AfD) kerülhet be, a szavazatok nagyjából 6,5 százalékával, a CDU-tól jobbra álló párt így várhatóan jóval elmarad kitűzött céljától, a 10 százalék felüli eredménytől.



A Kalózpárt várhatóan kiesik a Landtagból, támogatottsága 1 százalék alá csökkent a 2012-ben elért 7,4 százalékról. Valószínűleg a Zöldek is távoznak a tartományi parlamentből, 4,5 százalékon állnak, elmaradva az 5 százalékos bejutási küszöbtől, amely egyben a 2012-ben elért eredményük is. A liberális FDP a szavazatok 4 százalékára számíthat, így várhatóan nem szerzi vissza a 2012-es választáson elért 1,2 százalékos eredmény miatt elveszített képviseletét a Landtagban.



Előfordulhat, hogy a CDU megnyeri a választást, mégis ellenzékbe szorul, ha az SPD és a Baloldal együtt elegendő szavazatot szerez a kormányzáshoz, és sikerül megállapodniuk a koalíciókötésről. Így Saar-vidék lehet az első tartomány az ország nyugati részén, ahol együtt kormányoz az SPD és a Baloldal.



A Saar-vidéki választók 18 óráig szavazhatnak. Az első eredménybecslések urnazárás után jelennek meg, a hivatalos, előzetes végeredmény 21 óra körül várható.