Scotland Yard: magányos terrorista követte el a londoni támadást

A Scotland Yard szerint a szerdai londoni merénylet elkövetője valószínűleg egyedül cselekedett, és nincs olyan hírszerzési értesülés, amely további támadások előkészületeire utalna.

Neil Basu, a londoni rendőrség főparancsnok-helyettese, aki a Scotland Yard országos terrorelhárítási tevékenységének összehangolását irányítja, szombat éjjel közzétett helyzetértékelésében közölte: fel kell készülni arra a lehetőségre, hogy soha nem derül ki a terrortámadás indítéka. Lehet, hogy ezt a titkot az elkövető, az 52 éves Khalid Masood "magával vitte a sírba" - fogalmazott a Scotland Yard vezető terrorelhárítási tisztje.



Hozzátette: a rendőrségi vizsgálat céljai között továbbra is szerepel annak felderítése, hogy Masood - aki Adrian Russell néven született a délkelet-angliai Dartford városában, de használta az Adrian Russell Ajao, illetve az Adrian Elms személyazonosságokat is mielőtt felvette a Khalid Masood nevet - valóban teljesen egyedül cselekedett-e terrorista propaganda hatására, vagy mások biztatták, segítették, esetleg utasították a merénylet elkövetésére.



A Scotland Yard szombat este közölte: a merénylet után összesen tizenegy embert vettek őrizetbe, de közülük kilencet további eljárás nélkül szabadon engedtek.



Egy 58 éves birminghami férfi, akit a támadás másnapján vettek őrizetbe, továbbra is őrizetben maradt, ellene a terrorellenes törvény alapján folyik eljárás. Egy 32 éves nőt, akit Manchesterben vettek őrizetbe, óvadék ellenében szabadlábra helyeztek, de a vizsgálat esetében is folytatódik.

A véglegesnek tekinthető adatok szerint ötvenen sérültek meg a támadásban, és a rendőrök által lelőtt merénylővel együtt öten haltak meg.



Az ötven sérült közül a hétvégén még tizenöten voltak kórházban.



A halálos áldozatok között van egy rendőr is, a 48 éves Keith Palmer, akit a támadó a parlament kapujánál megkéselt. Masoodot ezután lőtte le a parlamentnél járőröző fegyveres rendőri osztag.



A rendőr meggyilkolása előtt Khalid Masood bérelt járművével nagy sebességgel a gyalogosok közé hajtott a Westminster híd zsúfolt járdáján, amelyen 250 méter hosszan végiggázolt.



A Scotland Yard szombat éjjel közzétette a merénylet másodpercre lebontott időskáláját, amelyből kiderül, hogy a terrorcselekmény eseménysora nem egészen másfél perc alatt lezajlott.



Masood szerdán 14 óra 40 perc 8 másodperckor hajtott fel kocsijával a Westminster híd járdájára a parlament épülete felé vezető sávban, és 30 másodperccel később ütközött neki a híd korlátjának.



A sürgősségi szolgálatokhoz az első segélyhívás 14 óra 40 perc 59 másodperckor futott be. Masoodot, aki a híd járdáján végrehajtott tömeges gázolás után kiszállt a kocsiból, és megkéselte a rendőrt, a parlamentnél őrködő fegyveres járőrosztag 14 óra 41 perc 30 másodperckor lőtte le.