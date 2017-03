Kiakadtak a képen: a muszlim nő elsétált a haldokló mellett Londonban

Egy fotó miatt került rasszista támadások középpontjába az a muszlim nő, aki éppen a Westminster hídon sétált át, amikor mellette éppen az egyik áldozatot próbálták újraéleszteni a járókelők. A képen úgy tűnik, mintha a fejkendőt viselő, közel-keleti származású nő arca közönyös lenne, és séta közben a telefonjába temetkezik, ahelyett, hogy segítene a sérültökön vagy hasznossá tenné magát. A fotó készítője azonban később megszólalt: a nő láthatóan pánikban volt, kétségbe esett, és minden bizonnyal tartott attól, hogy származása miatt még akár a helyszínen támadás érheti a kialakult pánik és kétségbeesés miatt, így gyorsan távozott inkább. A kinagyított felvételen látszik is, hogy nem viselte jól a látottakat.

