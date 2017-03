Segítséget kér a család

Tragédia: kétéves kislánya karjaiban halt meg egy magyar nő Londonban

Babinszki Ferenc kedvese, Patai Krisztina március elején hunyt el tragikus hirtelenséggel. Még mindig nem tudni pontosan, hogy mi okozhatta a mindössze 33 éves édesanya halálát.



A pár négy évvel ezelőtt ismerkedett meg Londonban. Krisztina egy szállodában dolgozott, Ferenc pedig egy élelmiszerláncnál helyezkedett el. Két éve született meg kislányuk, Zoé. Azt tervezték, hogy hazaköltöznek Magyarországra, ám erre sajnos már nem kerülhetett sor.



Krisztinának két évvel ezelőtt rohama volt, elájult és leesett az ágyról.



"Hívtam a mentőket, közben elkezdtem az újra­élesztését. Amikor rendbe jött, elmentünk egy londoni klinikára, ahol az orvosok azt mondták, hogy ez egy epilepsziás roham volt, de nem kell megijedni, ilyesmit a terhességgel járó hormonváltozások is kiválthatnak. Úgy kell az egészet kezelni, mint egy náthát." - mesélte a Borsod Online-nak Ferenc.



Sajnos a második rohamnál Krisztina egyedül volt otthon a kislánnyal. Ferenc hiába küldött neki sms-t, arra nem reagált. Ezért hívta Krisztina öccsét, aki egy házban lakott velük, nézze meg, mi történt. Ő már holtan találta Krisztinát, kislánya szorosan ölelte a fejét.

Ezúton is arra kérünk mindenkit, hogy aki teheti, segítsen Ferencnek abban, hogy feleségét haza tudja szállíttatni!



Bankszámlaszám: Erste Bank 11600006-00000000-52529230, számlatulajdonos: Gyömbérné Mitró Marianna (unokatestvér).



Felajánlásokat a justgiving.com-on keresztül is fogad a család.

