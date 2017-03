Fegyverembargó

Amerika szigorítaná az Irán elleni szankciókat

Fotó: AFP

Amerikai szenátorok kétpárti törvényjavaslatot kezdeményeztek csütörtökön az Irán elleni szankciók szigorítására, az indítványt a szenátus külügyi bizottságának két tagja, Bob Corker republikánus és Robert Menendez demokrata párti politikus terjesztette elő.

A további hét republikánus és hét demokrata párti szenátor támogatását élvező törvénytervezet azt javasolja, hogy amennyiben Irán kísérletet hajtana végre ballisztikus rakétákkal, az Egyesült Államok szigorúbb szankciókat vezessen be a perzsa állam ellen. A törvény kötelező szankciókat írna elő mindenki számára, aki valamilyen formában érintett lenne a rakétaprogramban, beleértve az Iszlám Forradalmi Gárdát (IRGC) is. A javaslat lényegében törvényerőre emelné a korábban megfogalmazott szankciókat, amelyeket azonban csak elnöki rendelet szabályoz.

A tervezet szerint az amerikai elnöknek kötelezően zárolnia kellene az ENSZ Irán-ellenes fegyverembargóját bármi módon megsértő személyek, vagy jogi személyek vagyonát is.

Robert Menendez, New Jersey-i szenátor az amerikai közszolgálati rádióban (NPR) elmondta: törvényjavaslatuknak jó esélye van arra, hogy törvénnyé emelkedjék, és nem érinti a 2015 nyarán megkötött és 2016 januárjában érvénybe lépett többhatalmi iráni atomalkut. Az ENSZ Biztonsági Tanácsának öt állandó tagja (az Egyesült Államok, Oroszország, Nagy-Britannia, Franciaország és Kína), valamint Németország 2015 nyarán kötött megállapodást Iránnal. Az egyezmény értelmében Teherán beleegyezett abba, hogy a fordói atomlétesítményben nem folytat urándúsítást, és átalakította az araki nehézvizes reaktorát, hogy ne legyen többé alkalmas az atomfegyvergyártáshoz szükséges plutónium előállítására. Mindezért cserébe a nyugati államok feloldottak több gazdasági büntetőintézkedést is Irán ellen. Változatlanul érvényben vannak ugyanakkor a perzsa állam elleni szankciók az emberi jogok megsértése, terrorista csoportok támogatása és a ballisztikus rakétaprogram miatt.

Donald Trump amerikai elnök nem ért egyet az Iránnal kötött nukleáris megállapodással, s többször hangoztatta, hogy újratárgyalná.

Bob Corker szenátor egyik munkatársa csütörtökön este azt nyilatkozta, hogy a törvényjavaslat elkészítésekor konzultáltak Trump elnökkel is.