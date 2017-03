Terror

Londoni merénylet: Németország kiáll Nagy-Britannia mellett a terror elleni küzdelemben

A brit fővárosban szerda délután végrehajtott merényletnek legalább négy halálos és legalább húsz sebesült áldozata van. 2017.03.22 20:09 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Angela Merkel német kancellár a szerdai londoni merénylet után hazája támogatásáról biztosította Nagy-Britanniát a terrorizmus elleni küzdelemben. Hasonló nyilatkozatokat tettek közzé vezető francia és osztrák politikusok is.



A kancellár közleményében kiemelte, hogy részvéttel és szolidaritással gondol Németország brit barátaira, minden londonira és különösen a merényletben megsebesült emberekre, akiknek gyógyulást kíván.



"Akkor is, ha még pontosan fel kell tárni ezeknek a tetteknek a hátterét, Németország és polgárai nevében megerősítem, hogy szilárdan és határozottan Nagy-Britannia oldalán állunk a terrorizmus minden formája ellen vívott harcban" - tette hozzá Angela Merkel.



A brit fővárosban szerda délután végrehajtott merényletnek legalább négy halálos és legalább húsz sebesült áldozata van. A hatóságok terrortámadásként tartják számon a történteket.



Francois Hollande francia államfő ugyancsak támogatását fejezte ki nagy-Britanniának. Az elnök hangsúlyozta, hogy a terrorizmus - mint fogalmazott - valamennyiünket érint. Emlékeztetett arra, hogy Franciaországot a közelmúltban hasonló terrortámadások érték, ezért országa megérti a britek szenvedését. Meg kell teremteni azokat a feltételeket, hogy válaszolhassunk az ilyen támadásokra - jelentette ki Hollande.



Elítélte a londoni terrortámadást Alexander Van der Bellen osztrák államfő és Christian Kern kancellár is. Ausztria vezetői együttérzésükről biztosították az áldozatok hozzátartozóit, és szolidaritásukról biztosították Nagy-Britanniát.