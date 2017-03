Németország

Új államfője van Németországnak

Letette hivatali esküjét szerdán Berlinben a német szövetségi törvényhozás két házának együttes ülésén Németország új államfője, Frank-Walter Steinmeier. 2017.03.22 16:19 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Fotó: AFP

Steinmeier beszédében kiemelte, hogy az autoriter erők iránt Európa egyes részein is megmutatkozó vonzódás valójában "menekülés a múltba a jövőtől való félelem miatt". Félni azonban nem szabad a jövőtől, mert a félelem a diktatúrák és autoriter rendszerek hajtóereje, a jövő pedig nem sorsszerű, kikerülhetetlen események sora, hanem alakítható, formálható. A véres 20. század és két világháború tanulságai után nem szabad visszafordulni a múltba, "a bezárkózás és a nemzeti túlbuzgóság régi mintázati" felé, hanem bátran kell viszonyulni a jövőhöz. "A bátorság a demokrácia életelixírje", és "a bátrak államformája a demokrácia" - hangsúlyozta a német államfő.

A demokrácia erejét nem valamiféle küldetéstudat adja, hanem "a képesség az önkritikára és önmaga jobbítására". A demokrácia az egyetlen államforma, amely "megengedi a hibákat, mert rendelkezik beépített korrekciós képességgel". A demokrácia az eltérő érdekek, a fiatalok és az idősek, a város és a vidék, a gazdaság és a környezet érdekeinek "békés egyeztetése". Ehhez azonban állandó párbeszédre és vitára van szükség, de nem csak azokkal, "akiket a Facebook barátnak jelöl", hanem az eltérő nézeteket képviselő emberekkel is. Ezért ki kell mozdulni a mindig csak a saját véleményt erősítő kommunikációs burokból, a "visszhangkamrából" és az internet anonimitásából, ahol egyre inkább elmosódik a kimondható és a kimondhatatlan határa és "az agresszív mértéktelenség nyelve uralkodik", és ragaszkodni kell a tények és a hazugságok szétválasztásához - emelte ki Frank-Walter Steinmeier.

"Nemcsak beszélnünk kell a demokráciáról, hanem ismét meg kell tanulnunk vitatkozni érte" - tette hozzá a szövetségi elnök, jelezve, hogy a következő hónapokban valamennyi tartományt felkeresi, hogy fórumok és látogatások révén személyesen is hozzájáruljon a demokratikus vitakultúra fejlődéséhez.

Frank-Walter Steinmeier Németország 12. szövetségi elnöke, 61 éves, eddig a szociáldemokrata párt (SPD) politikusaként tevékenykedett, 2013-tól külügyminiszter volt. Párttagságát államfői megbízatásának idejére szünetelteti. Felesége a berlini tartományi közigazgatási bíróság bírájaként folytatott munkáját szünetelteti, az esetleges érdekkonfliktusok elkerülése céljából.

A szövetségi elnök Németországban jelképes szerepet tölt be, elsősorban az ország egységét jeleníti meg, reprezentatív feladatokat lát el. A megbízatás öt évre szól és egyszer meghosszabbítható, újabb öt évre.