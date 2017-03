Háború

Egy iskolát bombáztak Szíriában, több tucat halott

Fotó: AFP

Légicsapás ért egy iskolát Szíriában, az Iszlám Állam (IS) irányítása alatt álló Rakkától nyugatra lévő al-Manszúrában. Az Emberi Jogok Szíriai Megfigyelőközpontjának tájékoztatása szerint az épületben otthon nélkül maradt embereket helyeztek el. A "Rakkát Csendben Lemészárolják" aktivistacsoport szerint az érintett ötven család sorsa ismeretlen. Mindkét szervezet azt feltételezi, hogy a támadást az Egyesült Államok vezette katonai koalíció repülőgépei hajtották végre.

A koalíció egyelőre nem kommentálta az esetet. Azt viszont közölték, hogy Rakka körül hétfőn 19 légicsapást hajtottak végre, amelyek közül három földig rombolta az IS főhadiszállásait.

Az Emberi Jogok Szíriai Megfigyelőközpontja szerint az iskolaépület romjai között 33 holttestet találtak; ketten túlélték a támadást. Időközben az IS emberei is a helyszínre érkeztek, és elküldték onnan az embereket.

A "Rakkát Csendben Lemészárolják" arról is tájékoztatott, hogy kedden a Rakkától mintegy 40 kilométerre lévő Tabkában húsz civil esett áldozatául a koalíciós légicsapásoknak. Ezekkel együtt az elmúlt két hétben több mint száz civil áldozata volt a harcoknak.