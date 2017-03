Sörháború

A Tesco befejezi a Heineken forgalmazását

A Tesco harminc terméket, köztük a Heineken sört is leveszi a polcairól Nagy-Britanniában - írja a Metro.

Az áruházlánc több népszerű sörmárkát is kivon a forgalomból, így a Morettit, a Kingfishert és a Kronenbourgt is, de bizonyos Fosters-termékek is áldozatául esnek az új stratégiának.

A Tesco szóvivője azzal magyarázta a döntést, hogy a cég a vásárlói igényeknek megfelelően kézműves sörökre cseréli a mainstream márkákat. A lap szerint mégsem ez állhat a döntés hátterében, hanem inkább az, hogy a Brexit miatt nagyon megemelkedhet egyes termékek ára.