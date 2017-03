Tragikus baleset

Véletlenül felakasztotta magát egy kisfiú a próbafülkében

A tragikus baleset az Again Thrift and More használtruha-boltban történt múlt hétvégén, az amerikai Mankatóban. A négyéves kisfiút, Ryu Penát szem elől tévesztette a nagyanyja. A kisfiú besétált egy próbafülkébe, becsukta az ajtót, és felállt a székre. Ekkor a kapucnija véletlenül beakadt az akasztóba - magyarázta a tragédia okát a rendőrség.

Ryu Pena (Fotó: Denis Gonzales)

Lába nem ért le a földre, hiába küzdött, mire rátaláltak megfulladt.



"Játszott, mert kíváncsi, vakmerő és kalandvágyó volt, és minden olyan gyorsan történt" - nyilatkozta megtörten az édesanya.