Terrorizmus

Videón a párizsi reptéri lövöldözés

Nyilvánosságra került a párizsi Orly repülőtér egyik biztonsági kamerájának felvétele, amelyen pontosan látható, hogyan lőtték le szombaton azt a terroristát, aki egy járőröző katonára támadt. Megrázó tartalom, 18+! 2017.03.21 13:01 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A videó hétfőn került az AP amerikai hírügynökség birtokába. A felvételen tisztán kivehetőek az események: a tunéziai származású, de francia állampolgárságú Ziyed Ben Belgacem hátulról közelíti meg a két társával a repülőtéri terminálon járőröző katonanőt.



A terrorista hirtelen leejti a földre a kezében levő szatyrot, és hátulról megragadja a katonát, akit revolverrel fenyeget.

Fotó: AP

Pár másodpercig nem reagál senki, látható, amint egy utas bőröndjével elsétál a túszul ejtett katona mellett, sőt a másik katona is tovább sétál egy ideig. Aztán hirtelen az emberek hátrálni kezdenek, miközben a terrorista hátrálva feléjük közelít, saját teste előtt pajzsként tartva és pár méteren keresztül maga után vonszolva a katonanőt.



Dulakodás után a katonanő a földre kerül, a támadót pedig sikerül lelőni. Az egész incidens kevesebb mint három percig tartott.



A francia rendőrség számára továbbra sem világos, hogy mi volt a 39 éves radikális terrorista konkrét indítéka. Az ügyészség közlése szerint azt kiáltotta: "Azért vagyok itt, hogy meghaljak Allahért!"



Belgacem többszörösen visszaeső bűnöző volt, 2009-ben kábítószer-kereskedelem miatt ítélték el. Boncolásakor alkoholt és kábítószert is kimutattak a szervezetében. A rendőrség még hétfőn két terroristát vett őrizetbe, valószínűleg tőlük kapta a támadó a fegyverét. A két férfit még kedden is őrizetben tartották, a párizsi ügyészségi hivatal szerint kapcsolatban állhatnak valamilyen terrorcsoporttal.