Nem találtak bombát a párizsi pénzügyi ügyészségen

Bombariadó miatt hétfő délelőtt kiürítették a pénzügyi visszaélésekkel foglalkozó párizsi ügyészség épületét - közölték rendőrségi források. Miután a tűzszerészek nem találtak robbanóeszközt a helyszínen, a riadót két órával a riasztás után feloldották. 2017.03.20 15:06 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Fotó: AFP

A tűzszerészek és a rendőri erők átvizsgálták a francia főváros IX. kerületében található épületet.

"A rendőrséget egy névtelen telefonáló riasztotta azzal, hogy bomba van a pénzügyi részlegen" - mondta a forrás. Azt is jelezte, hogy a tűzszerészek és a párizsi prefektúra nyomozói azonnal a helyszínre indultak. Az ellenőrzések délután fél 1 órakor véget értek, a tűzszerészek semmit nem találtak.

Helyszíni tudósítások szerint az épületet kordonnal vették körbe a rendőri erők, a környező utcákat lezárták, s elővigyázatosságból a környező épületeket is kiürítették, mintegy kétszáz embernek kellett elhagynia az épületegyüttest.

A 2013-ban létrehozott pénzügyi visszaéléseket vizsgáló ügyészség az elmúlt hónapban kiemelt figyelmet kapott a francia médiában, miután ez a szervezet indított eljárást Francois Fillon konzervatív elnökjelölt ellen a családtagjai feltételezett fiktív parlamenti alkalmazása ügyében, és az Európai Parlament megkeresésére itt vizsgálják a jobboldali radikális Nemzeti Front állítólagos fiktív uniós parlamenti állásait is.