Terror

Bombariadó miatt kiürítették a párizsi pénzügyi ügyészséget

Fotó: AFP

Bombariadó miatt hétfő délelőtt kiürítették a pénzügyi visszaélésekkel foglalkozó párizsi ügyészég épületét - közölték rendőrségi források.

A tűzszerészek és a rendőri erők átvizsgálják a francia főváros IX. kerületében található épületet.

"A rendőrséget telefonon riasztották azzal, hogy bomba van a pénzügyi részlegen" - mondta a forrás. Azt is jelezte, hogy a tűzszerészek és a párizsi prefektúra nyomozói azonnal a helyszínre indultak, s az ellenőrzések jelenleg is folyamatban vannak.

Helyszíni tudósítások szerint az épületet kordonnal vették körbe a rendőri erők, a környező utcákat lezárták, s elővigyázatosságból a környező épületeket is kiürítették.