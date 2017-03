Hírszerzés

Vita az amerikai politikusok között arról, megalapozott-e az információ Trump lehallgatásáról

A vasárnapi televíziós politikai műsorokban élénk vita bontakozott ki amerikai politikusok között Donald Trump azon állításáról, hogy Barack Obama volt elnök a választási kampányban lehallgattatta őt.



Adam Schiff demokratapárti képviselő szerint "nyilvánvalóan hamisak" az amerikai elnök célzásai arra, hogy elődje, Barack Obama lehallgattatta őt és kampánycsapatát, Susan Collins republikánus szenátor azt hangoztatta, hogy változatlanul választ vár a lehallgatási ügyben, Ted Cruz, szintén republikánus szenátor pedig azt fejtegette, hogy a lehallgatásról szóló információ "nem szükségszerűen szokatlan, de nagyon komoly".



Adam Schiff, a képviselőház hírszerzési bizottságának rangidős demokrata párti tagja az NBC televízióban azt fejtegette, hogy a vád vizsgálatának "a végére jutottunk, de nem találtunk semmit". A kaliforniai képviselő szerint Trump elnök vádjai alaptalanok, ahogyan fogalmazott: "nyilvánvalóan hamisak", és szerinte ezek most kínos perceket okoznak az Egyesült Államok brit és németországi szövetségeseinek is.



Schiff ezzel arra utalt, hogy Sean Spicer, a Fehér Ház szóvivője a napokban - a Fox televízióban megjelent egyik elemzésre hivatkozva - azt vetette fel, hogy Obama elnök a brit elektronikus figyelő szolgálat (GCHQ) segítségével hallgattatta le Donald Trumpot. A brit hírszerző ügynökség szóvivője cáfolta a Fehér Ház szóvivőjét.

Susan Collins, Maine állam republikánus szenátora szintén az NBC televízióban azt hangoztatta, hogy a Trump elnök által megfogalmazott vádaknak alaposan a végére kell járni, és sürgette a Fehér Házat, hogy bármilyen bizonyítéka van a lehallgatásra, minél előbb adja át a képviselőház és a szenátus hírszerzési bizottságainak.



Ted Cruz texasi szenátor, aki a CBS televízióban fejtette ki álláspontját, nem tartotta szokatlannak és az amerikai politikától idegennek a lehallgatást. "A sajtó sulykolásával ellentétben ez nem szokatlan" - fogalmazott.



Utalt arra, hogy Barack Obama volt elnök kormányzata célkeresztjébe vette politikai ellenfeleit. "Tudjuk, hogy az IRS (az adóhivatal) például célba vette olyan civil kezdeményezések tagjait, akik nyíltan szót emeltek az alkotmány védelmében és felléptek Obama ellen" - hangsúlyozta Ted Cruz. A szenátor ugyanakkor leszögezte, hogy alaposan meg kell vizsgálni a fellelhető bizonyítékokat, és szerinte a kormányzatnak is jó tesz, ha előtárja e bizonyítékokat.



Donald Trump március 4-én vetette fel, hogy információi szerint Obama volt elnök a választási kampányban lehallgattatta őt és a New York-i Trump-toronyban dolgozó kampánycsapatát, és a Fehér Ház vizsgálatot is követelt az ügyben. Hétfőn a Nemzetbiztonsági Ügynökség (NSA) vezetője, Mike Rogers és a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) igazgatója, James Comey erről is beszámol a kongresszusban.