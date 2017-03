Terror

Allah nevében akart ölni a párizsi támadó

A párizsi Orly repülőtéren szombat reggel egy járőrszolgálatot végző katonanőre támadó francia férfi, mielőtt két másik katona lelőtte volna, azt kiáltotta, "azért vagyok itt, hogy Allahért meghaljak" - közölte esti sajtóértekezletén Francois Molins francia főügyész.



Mint ahogyan arról a ma.hu is beszámolt, az eddigi hírek szerint a földre tepert és le akart fegyverezni egy férfi egy katonanőt a Párizs melletti Orly repülőtéren, ezért a biztonsági erők lelőtték. Később azt közölték róla: a hatóságok által számon tartott férfi fegyveres rablásért, köztörvényes bűncselekményekért már ült börtönben. A támadó szombat reggel egy közúti ellenőrzés során meglőtt egy rendőrt is.



A 39 éves Ziyed Ben Belgacem visszaeső bűnöző, akit korábban már több rablásért és kábítószeres bűntettekért elítéltek. A katonák elmondása szerint hátulról támadta meg a katonanőt, megragadta a nyakát, egy sörétes pisztolyt nyomott a halántékához, és azt kiáltotta a két másik katonának: “tegyétek le a fegyvert. Tegyétek a kezeteket a fejetekre. Azért vagyok itt, hogy meghaljak Allahért. Akárhogy is, itt halottak lesznek”.



A két katona először nem lőtt, mert a támadó élő pajzsként használta társukat, miután azonban a férfi megszerezte a nő géppisztolyát, a két katona lelőtte. A főügyész szerint az egész jelenet két perc alatt lezajlott. A lövöldözésnek más áldozata, sérültje nem volt. A férfinál egy hátizsák is volt, amelyet a támadás előtt a földre dobott. A hátizsákban utóbb egy benzines palackot találtak.



Molins szerint teljesen indokolt, hogy a rendőrség terrorelhárítási részlege vette át a nyomozást. Terrorcselekményre utalhat az, hogy a férfi katonákat választott célpontnak, amire a dzsihadista szervezetek ösztönzik követőiket, és az is, hogy egy korábbi börtönbüntetése idején a radikalizálódás jeleit mutatta. A részleteket azonban egy alapos nyomozásnak kell felderítenie – hangsúlyozta.



A főügyész elmondta, hogy Belgacem a repülőtéri támadás előtt a nap folyamán kétszer használta sörétes pisztolyát: először közúti ellenőrzést végző rendőrökre lőtt rá, megsebesítve egyiküket. A rendőrök visszalőttek, de a férfi autójával elmenekült. Később egy bárban fogta rá a fegyvert a vendégekre, el is sütötte, de nem talált el senkit. Autóját később egy dél-párizsi kerületben hagyta, és egy másikat vitt el, melynek tulajdonosát, egy nőt, pisztolyával kényszerített az autó átadására. A gépkocsit az Orly repülőtér mellett később megtalálták.

A főügyész közölte, hogy a támadó apján és fivérén kívül egy unokatestvérét is előállították, hogy kihallgassák.