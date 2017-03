USA

Hillary Clinton visszatérne a közéletbe

Erről ő maga nyilatkozott a pennsylvaniai Scrantonban, néhai édesapja szülővárosában az Ír Nők Társaságának Szent Patrik napi összejövetelén.



A legutóbbi elnökválasztás demokrata jelöltje a többi között azt fejtegette, hogy "olyan vagyok, mint mostanság sok barátom: nehezemre esik a híreket nézni". Majd arra sürgette a szerinte megosztott amerikaiakat, hogy fogjanak össze, dolgozzanak együtt a problémák megoldásán. Saját magát állította példának: úgy vélte, hogy ő is ezt tette, amikor first ladyként női vezetőkkel találkozott és az észak-írországi béke megteremtésén munkálkodtak. A megosztottságon azonban szerinte csakis a polgárok lehetnek úrrá, s korántsem a washingtoni elit.



"Készen állok rá, hogy kijöjjek az erdőből" - fogalmazott Clinton, utalva arra az amerikai sajtót bejárt fotóra, amely a Chappaqua melletti erdőben magányosan sétálva mutatta őt, alig két nappal a választási veresége után. A Clinton-házaspárnak a New York államban fekvő Chappaquában van villája.



Amerikai sajtóhírek szerint a pénteken este Scrantonban elmondott beszéd csak az első volt Clinton közeljövőben várható közszerepléseinek sorában. A volt elnökjelölt tartja májusban az évzáró beszédet egykori főiskoláján, a massachusettsi Wellesley-ben, s közben könyvet is ír, amelyben - hírek szerint - kitér választási vereségére is.