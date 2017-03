Lelőtték a bombakereső kutyát, csak mert elszabadult

Grizz, a kutya mindössze 10 hónapos volt, nemrég fejeződött be a kiképzése. A hír hallatán rengetegen felháborodtak, mi sem értjük, miért kellett egyáltalán rálőni, és ha már muszáj volt, miért nem lehetett kábítólövedékkel.

Hey Auckland Airport, ever heard of a tranquiliser gun!!!??? 😡



RIP little Grizz 😢