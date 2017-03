Videón az Etna kitörése

Ahogy arrólmi is beszámoltunk, csütörtökön kitört az Etna, és az ezt kísérő robbanásban többen megsérültek, köztük a BBC néhány munkatársa is.

A brit közszolgálati tévécsatorna munkatársainak ennek ellenére sikerült felvenniük a kitörést. Európa legaktívabb vulkánja egyébként március elején kezdett mozgolódni.

"Very relieved to be safe" - the terrifying moment @BBCMorelle and crew were caught up in Mount Etna eruption https://t.co/11inHwxYPO pic.twitter.com/Zz0JKmWU1v