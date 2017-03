Az úr adta

Két és fél millió millió dollár értékű gyémántot talált egy Sierra Leone-i pap, a kormánynak adta

A lelkipásztor az ország keleti felében lévő Yakadu faluban bukkant rá a 706 karátos drágakőre. Negyven éve nem találtak ekkora gyémántot Sierra Leonében. 2017.03.17 07:50 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Fotó: AP

Két és fél millió dollárt érő nyers gyémántot talált egy pap Sierra Leonében. A nyugat-afrikai országban negyven éve nem találtak ekkora drágakövet.

Emmanuel Momoh a kormánynak adta a 706 karátos drágakövet, hogy ezzel is támogassa a szegény afrikai ország fejlődését - írja az ABC News.

A lelkipásztor Sierra Leone keleti, drágakövekben gazdag vidékének egyik falujában bukkant rá a ritka kincsre. A kő alig valamivel kisebb, mint egy hokikorong: ez a második legnagyobb gyémánt, amit az országban találtak. Az eddigi legnagyobb, 968,9 karátos Sierra Leone-i gyémántot 1972-ben találták.

Momoh az Associated Press hírügynökségnek nyilatkozva azt mondta, azért ajánlotta fel a drágakövet a kormánynak, mert nagyra értékeli azokat a fejlesztéseket - köztük útépítéseket és az elektromos hálózat fejlesztését -, amelyeket az elmúlt években végeztek Kono-megyében.

"Hiszem, hogy a kormány jobban fel tudja majd használni, különösen most, amikor az ország komoly gazdasági kihívásokkal küzd" - jelentette ki.