Korrupció

Trump bukott nemzetbiztonsági főtanácsadója orosz cégekkel seftelt

2017.03.17 07:14 MTI

Fotó: AFP

Michael Flynn, Donald Trump lemondatott nemzetbiztonsági főtanácsadója borsos honoráriumokat kapott a Russia Today angol nyelvű orosz televíziótól is.

A képviselőház kormányzati ellenőrzéssel és reformokkal foglalkozó bizottságának rangidős demokrata párti tagja, Elijah Cummings nyilvánosságra hozta azokat az e-maileket, átutalások dokumentumait és csekkek másolatait, amelyek bizonyítják, hogy Michael Flynn 2015-ben több tízezer dollárt kapott a Russia Todaytól (RT), és további tekintélyes summákat utaltak át neki orosz vállalatoktól.

Cummings szerint Flynn tavalyelőtt - két hónappal azelőtt, hogy Donald Trump tanácsadójául szegődött - mintegy 34 ezer dolláros tiszteletdíjat kapott az RT-től azért, mert Moszkvában részt vett egy gálaesten, ahol a díszvacsorán Vlagyimir Putyin orosz elnök mellett ült. Részvétele ismert volt, ám az nem, hogy ezért pénzt is kapott. Pár hónappal korábban Flynn több mint 11 ezer dollárt kapott egy orosz légitársaságtól, októberben pedig szintén több mint 11 ezer dollárt utalt át neki a Kaspersky Lab nevű orosz kiberbiztonsági cég amerikai leányvállalata.

A dokumentumokra a Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) bukkant rá a Trump-kampány és orosz tisztségviselők esetleges kapcsolatainak vizsgálata közben.

"Flynn lényegében az orosz kormány alkalmazottjaként tevékenykedett, közben ezzel egyidejűleg Donald Trump mellett dolgozott és hozzájutott titkosított anyagokhoz is" - fogalmazott a CBS televízió csütörtök esti híradójában Cummings.

Flynn szóvivője közleményben tudatta, hogy az altábornagy, aki korábban a katonai hírszerzés (DIA) vezetője volt, minden egyes alkalommal informálta a DIA illetékeseit mind az oroszországi útjai előtt, mind azokat követően. Cummings válaszul leszögezte: ettől függetlenül nem fogadható el a viselkedése. A marylandi képviselő levélben kérte a védelmi minisztériumtól, hogy szólítsa fel az altábornagyot az oroszoktól kapott összegek befizetésére az amerikai államkasszába.

A képviselők most azt vizsgálják, hogy Flynn megsértette-e az Egyesült Államok alkotmányát. Az alkotmány ugyanis tiltja, hogy katonatisztek ajándékot fogadjanak el más országoktól. Az RT televízió ugyan független hírcsatornaként határozza meg önmagát, ám az amerikai hírszerző szervek jelentése szerint az amerikai kormányzat az RT-t az orosz kormányzati propagandagépezet szerves részének tartja.

Trump elnök a múlt hónapban mondatta le nemzetbiztonsági főtanácsadói posztjáról Flynnt, mert az altábornagy félrevezette Mike Pence alelnököt és a Fehér Ház más tisztségviselőit azokról a megbeszélésekről, amelyeket Oroszország Washingtonban akkreditált nagykövetével folytatott. Nem sokkal lemondatása után az is kiderült, hogy Flynn tavaly nyáron a török kormány lobbistájaként tevékenykedett.