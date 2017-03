Kitört az Etna, több sérült

Legalább tízen megsérültek, köztük a BBC néhány munkatársa, amikor kitört az Etna. Az Independent tudósítása szerint egy hatalmas robbanást lehetett hallani, a BBC tudósítója Rebecca Morelle lávofolyásról is ír a Twitteren.

Beszámolója szerint többen fejsérülést, égési sérüléseket szenvedtek, de hozzátette, hogy szerencsére mindenki megmenekült.

"Ez egy olyan élmény, amit soha többé nem szeretnék átélni" - jellemezte a kitörést az újságíró.

A szicíliai Etna március elején aktivizálta magát. A vulkán minden évben annyi lávát bocsát ki magából, amivel meg lehetne tölteni egy 108 emeletes felhőkarcolót.

Caught up in incident at Mount Etna - bbc crew & tourists caught up in huge explosion - caused injuries and evacuation from scene. (1)