Illegális bevándorlás

Csecsen-lengyel embercsempész bandát számolt fel a lengyel határőrség

Fotó: MTI

A lengyel menekültügyi előírások hiányosságait kihasználó csecsen-lengyel embercsempész bandát számolt fel a lengyel határőrség, a Dél-Kaukázus térségében toborzó csoport Lengyelország keleti lengyel határon át csempészett át, majd vitt tovább Nyugat-Európába több száz embert - jelentette a lengyel közszolgálati hírtelevízió csütörtökön.

A TVPInfo szerint a több mint egy éve működő csempész banda magját két orosz állampolgárságú csecsen és négy lengyel képezte. A "Csecsenföld térségében tevékeny bűnözőkhöz közel álló" csoport felszámolásához a lengyel határőrség terrorellenes alakulatát is bevetették - jelentette a TVPInfo.

A hat, a hétvégén őrizetbe vett ember közül ötöt le is tartóztattak, egy gyanúsított szabadlábon védekezik.

A hálózat feltehetőleg több száz embert juttatott át a Dél-Kaukázus térségéből, Moszkván, majd Fehéroroszországon keresztül a lengyel határátkelőkön, ahol végül menedékkérelmet nyújtottak be arra hivatkozva, hogy Oroszországban üldözik őket.

A jelenlegi lengyel előírások szerint a menedékkérőknek ideiglenes befogadó központba kell menniük a kérelem benyújtását követően. A bűnözők közvetítésével érkezőket azonban az embercsempészek - informátoraik segítségével a közúti ellenőrzéseket elkerülve - tovább szállították Lengyelországon keresztül Nyugat-Európába.

A lengyel belügyi tárca január végén tett javaslatot az idegenrendészeti előírások módosítására. Az új szabályok értelmében a menedékkérelmeket gyorsított ütemben, 28 napon belül a határon bírálnák el, anélkül, hogy a menedékkérőket beengednék Lengyelországba. A javaslatot a lengyel ombudsman, emberi jogi szervezetek és a legfelsőbb bíróság kifogásolta. A lengyel kormány júliustól léptetné életbe az új szabályozást.

A lengyel idegenrendészeti hivatal adatai szerint tavaly összesen 12 300-an kértek menedéket Lengyelországban, köztük 9000 csecsen, 1300 ukrán és több mint 800 tádzsik. A benyújtott kérelmek több mint 80 százalékát érvénytelenítették a menedékért folyamodók "eltűnése" miatt.