Terror

Levélbomba robbant az IMF párizsi irodájában, legalább egy ember megsebesült

A héten a német pénzügyminisztériumba is küldtek levélbombát. Azt a merényletkísérletet egy egy görög földalatti szervezet vállalta magára. 2017.03.16 13:05 MTI

Legalább egy ember megsebesült, amikor egy boríték felbontása után robbanás történt a Nemzetközi Valutaalap (IMF) párizsi irodájában - jelentette csütörtökön a BFM TV francia hírtelevízió.

A rendőrség tudatta: folyamatban van a rendőri akció a Világbank és az IMF párizsi irodájánál. Egy rendőrségi forrás azt is elmondta, hogy az áldozat könnyebben sebesült meg.

A héten a német pénzügyminisztériumba is küldtek levélbombát. Később az is kiderült, hogy egy görög baloldali földalatti szervezet jelentkezett a merényletkísérlet elkövetőjeként.