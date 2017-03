Diákok építették

Kókuszágyút foglalt le a berlini rendőrség

Lefoglalt a német rendőrség egy diákok által épített, kókuszdió kilövésére alkalmas ágyút, amellyel majdnem eltaláltak egy kutyáját az utcán sétáltató férfit. 2017.03.16 10:55 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A berlini rendőrök szerdán képeket tettek közzé a Facebookon a szerkezetről, amelyet a diákok – elmondásuk szerint – egy antarktiszi művészeti kiállításra építettek.



A diákok ki akarták próbálni az öt méter hosszú, két méter széles kókuszágyút, mielőtt útjára indítják. A Monopol magazin szerint az ágyú Julian Charriere svájci alkotó a The Purchase of the South Pole (A Déli-sark megvétele) elnevezésű művészeti projektjének része.



A rendőrség akkor szerzett tudomást a “fegyverről”, amikor egy férfi kihívta őket, mert őt és kutyáját majdnem eltalálta egy kókuszdió. Az eset március elsején történt, a férfi a város egyik ipari kerületében sétáltatta kutyáját. Azt mondta, egy nagy durranást hallott, majd elsüvített mellette egy gömb alakú lövedék, amely végül egy közeli lámpaoszlopot talált el.



A kiérkező rendőrök elvitték a kókuszágyút, hogy megvizsgálják, nem sérti-e a fegyverhasználatot szabályozó törvényt. A svájci művész a pénteken nyíló első antarktiszi biennáléra szeretné eljuttatni az ágyút. A rendezvény szervezői honlapjukon azt írták: művészeket, építészeket, írókat és filozófusokat hívtak meg azzal az “utópikus elképzeléssel, hogy gondolkodjanak el a bolygó utolsó tiszta kontinenséről”.



Charriere olyan kókuszdiókat szeretne kilőni a biennálén, amelyeket a Bikini-atollra tervezett kirándulásán gyűjt majd. Túráját az UNESCO támogatja.