Trump kitart amellett, hogy Obamáék lehallgatták

Donald Trump amerikai elnök helyi idő szerint szerdán este, a Fox televíziónak adott interjújában megismételte, hogy a választási kampány idején elődje, Barack Obama elnök lehallgattatta őt és kampánycsapatát a New York-i Trump-toronyban.



Az elnök azt ígérte: mihamarabb bemutatja az állítását alátámasztó bizonyítékokat. "Azt hiszem, az elkövetkező két hétben előkerül néhány nagyon érdekes dolog" - fogalmazott.



Trump hangsúlyozta, hogy "a lehallgatás különféle dolgokat jelent". Amikor a műsorvezető, Tucker Carlson azt kérdezte tőle, nem tart-e attól, hogy "leértékeli" önmagát, ha bizonyítatlanul maradnak az állításai, az elnök azzal válaszolt: "lássuk előbb, hogy bizonyítom-e vagy sem!".



Obama korábban tagadta, hogy lehallgattatta volna Trumpot és kampánycsapatát, és szerdán délután a képviselőház hírszerzési bizottságának republikánus elnöke, Devin Nunes sajtókonferencián jelentette be, hogy sem ő, sem a bizottság demokrata párti tagja, Adam Schiff nem talált bizonyítékot az állítólagos lehallgatásra. Nunes azonban azt is hozzátette: álláspontja szerint a lehallgatásnak sokféle módszere lehet, nemcsak a telefonra szerelt lehallgatókészülék.



Jövő hétfőn mind a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI), mind a Nemzetbiztonsági Ügynökség (NSA) vezetője beszámol a képviselőház hírszerzési bizottsága előtt a lehallgatási vád ügyében végzett vizsgálatok eredményeiről.