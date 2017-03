Meggyalázták

Megrongálták Madridban az 1956-os forradalom hőseinek emlékművét

Győri Enikő madridi magyar nagykövet közleményében mélységes megdöbbenését fejezte ki, hogy a március 15-i magyar nemzeti ünnepre virradóra, "politikai indíttatásból meggyalázták" a szobrot, amelyet öt hónappal ezelőtt, a szabadságharc 60. évfordulója alkalmából avattak fel Manuela Carmena madridi polgármesterrel közösen.



"A szabadságért folytatott forradalom ügyének tisztasága Magyarországon konszenzust élvez, és Madrid város önkormányzata is hasonló szellemben fogadott el egyhangúlag, egy évvel ezelőtt határozatot az emlékmű felállításáról" - fogalmazott a nagykövet.



Mint írta, a nagykövetség határozottan elítéli a "történelmi tények meghamisításából fakadó, politikai köntösbe bújtatott vandalizmust". Az elkövetők ráadásul az interneten propagálják "a forradalom elesett hőseinek emlékét gyalázó cselekedetüket" - tette hozzá.



A nagykövetség feljelentést tesz az emlékmű megrongálása miatt, és igyekszik mielőtt eltüntetni annak nyomait.



A Spanyolországban kormányzó konzervatív Néppárt (PP) is elítélte a szobor megrongálását.



A Yesca Libre Catilla nevű szélsőbaloldali szervezet több internetes közösségi oldalon is közzétette, hogy tagjai rongálták meg az emlékművet, és képeket tett közzé arról, hogy az emléktáblát és a szobrot több helyen vörös festékkel kenték össze. A talapzatra azt írták: "Elég a főváros hazugságaiból!".



A csoport szerint tévesen nevezik forradalomnak az 1956-os magyarországi eseményeket, és úgy véli, hogy ez a "győztesek narratívája", amely szerint a szocializmus büntetés, a demokrácia megváltás volt Kelet-Európa számára. "Nem akarunk neoliberális propagandát az utcáinkon!" - áll a szervezet bejegyzésében, amely bírálja a spanyol főváros baloldali vezetését is.

Hemos retirado la placa anticomunista puesta por @ManuelaCarmena en Madrid. Ni un espacio a la reacción en nuestras calles. pic.twitter.com/UWjaapPluZ — YESCA Castilla (@YescaCastilla) 2017. március 13.