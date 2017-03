Feltételezések

A Russia Today angol nyelvű orosz tévécsatorna vizsgálatát szeretné egy demokrata párti szenátor

"Jó okunk van azt hinni, hogy a csatorna az orosz kormánnyal egyeztetve terjeszt hamis híreket és ássa alá demokráciánkat." 2017.03.16 00:38 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A Russia Today nevű, angol nyelvű orosz tévécsatorna vizsgálatát szeretné elérni a Demokrata Párt egyik szenátora.



Az északkeleti New Hampshire állam demokrata párti szenátora, Jeanne Shaheen törvénytervezetet nyújtott be, amelyben azt javasolja, hogy bővítsék ki az igazságügyi minisztérium jogkörét és így tegyék lehetővé, hogy a tárca vizsgálatot indíthasson az orosz tévécsatorna ellen.



A vizsgálat célja Shaheen szenátor szándéka szerint az lenne, hogy kiderítsék: játszott-e szerepet a 2016-os elnökválasztási kampányban a Russia Today (RT). A törvényjavaslat beterjesztése után Shaheen újságíróknak azt nyilatkozta: az Országos Hírszerzés Igazgatósága (DNI) jelentése sarkallta őt a törvényjavaslat kidolgozására. A DNI a 2016-os elnökválasztásról és Oroszország befolyásolási kísérleteiről készített jelentésében ugyanis kitért az RT műsorpolitikájára is, amelyről megállapította, hogy orosz érdekeket szolgált.



Shaheen szenátor közleményt is kiadott, s ebben így fogalmazott: "jó okunk van azt hinni, hogy a csatorna az orosz kormánnyal egyeztetve terjeszt hamis híreket és ássa alá demokráciánkat". Majd hozzátette: "az amerikai közvéleménynek joga van tudni, hogy ez így van-e ".



A Russia Today televízió RT America néven sugároz műsort az Egyesült Államokban. Korábban is gyakran megvádolták azzal, hogy orosz propagandacélokat szolgálva nem pontosak az információi, ám szerepe különösen nagy figyelmet a 2016-os elnökválasztási kampányban kapott. Egyes vélemények szerint műsorai részrehajlóak voltak, s a republikánus elnökjelöltet, Donald Trumpot támogatták.

