Újabb admirális ellen emeltek vádat vesztegetés ügyében

Az amerikai haditengerészet újabb admirálisa ellen emeltek vádat kedden egy ázsiai kikötő szolgáltatásainak igénybe vételével kapcsolatos vesztegetés elfogadása miatt.



Az 53 éves Bruce F. Loveless nyugalmazott tengernagy ellen a kaliforniai San Diego szövetségi bírósága emelt vádat. Vele együtt az ügyben nyolc - még hivatalban lévő vagy már nyugállományba vonult - magas rangú tiszt érintett.



A kenőpénzes botrány "Fat Leonard-ügy" néven vált ismertté, főszereplőjére, Leonard Glenn Francis malajziai üzletemberre utalva. 2013-ban robbant ki, eddig 25 ember ellen emeltek vádat, közöttük 20 tengerésztiszt van.



Loveless admirális ellen is az a vád, hogy Francis kikötői szolgáltatásokat nyújtó, szingapúri bejegyzésű cégétől kenőpénzeket, ajándékokat, utazásokat fogadott el, vagy - Francis hálájából - tízezer dolláros szállodai lakosztályokban prostituáltak társaságában mulathatott napokon keresztül. Cserében titkosított információkat adott ki az amerikai 7. flotta hajóinak mozgásairól, illetve kifejezetten azokba a kikötőkbe irányította a hajókat karbantartásra és utánpótlás felvételére, ahol Francis cége a befolyása révén súlyosan túlárazott számlákat állíthatott ki szolgáltatásaiért.



A malajziai üzletember egyébként szerződéses viszonyban állt az amerikai haditengerészettel.



Három évig tartó, titkos nyomozás után, 2013-ban Leonard Glenn Francist San Diego egyik szállodájában letartóztatták, s 2015-ben bűnösnek vallotta magát tíz éven keresztül folytatott megvesztegetés bűntettében. A jelenleg is őrizetben lévő Francis vádalku keretében beleegyezett, hogy a tíz év alatt a haditengerészetnek leszámlázott 200 millió dollárból 35 milliót visszafizet, és vállalta azt is, hogy együttműködik az amerikai szövetségi hatóságokkal. Így sikerült felgöngyölíteni az ügyet.



Bruce F. Loveless mellett most emeltek vádat a haditengerészet további nyolc munkatársa ellen is.



Leonard Glenn Francis ellen még nem történt meg a vádemelés.