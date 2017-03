Tűzgolyóként száguldott tovább a benzinkútba rohanó autó

A benzinkút biztonsági kamerája rögzítette a balesetet, mely során egy autó beszáguldott egy üzemanyagtöltő állomásra, szerencsésen elszáguldott két kút mellett, azonban a harmadikat egyenesen letarolta. A kiömlő üzemanyag miatt a SUV kigyulladt, tűzgolyóként száguldva tovább. A szerencsétlenségben egy másik sofőr is megsérült, illetve a jármű vezetője és utasa is. A rendőrség szerint a SUV sofőrje egy autómegosztó szolgáltatás alkalmazottja volt.

Az Észak-Seattle-ben történt baleset a tanúk szerint azzal kezdődött, hogy egy 2007 Nissan X-Terra hatalmas sebességgel száguldott, majd megtolt egy Honda Accordot, amitől az egy fának csapódott és szétszakadt. A Honda 35 éves vezetőjét úgy kellett kivágni a kocsijából, súlyos sérülésekkel vitték kórházba.

A SUV-ot végül a lerombolt kútfej állította meg. 40 éves női utasát szintén kórházba vitték. Sofőrjét vérvizsgálatnak vetik alá.

Witnesses tell me a speeding driver hit this car... Causing it to go off the road & hit a tree. The car was split in half. #komonews pic.twitter.com/QRnHtdZp7U