ENSZ

Guterres: több női vezetőre van szükség és az egyenjogúságért cselekvő férfiakra

Nemcsak több női vezetőre van szükség, hanem több olyan férfira is, aki kiáll és cselekszik is a nők egyenjogúságáért - hangoztatta António Guterres, az ENSZ főtitkára a nők helyzetével foglalkozó ENSZ-bizottság (CSW) ülésszakának hétfői megnyitóján, a világszervezet New York-i székházában.

Bár a tanácskozás gyakorlatilag már múlt csütörtök óta tart, az ünnepélyes megnyitót most rendezték. Guterres mellett az ENSZ nőügyi szervezetének (UNWOMEN) igazgatója, a dél-afrikai Phumzile Mlambo Ngcuka is beszédet mondott a két hétig tartó - évente megrendezett - ülésszakot hivatalosan elindító rendezvényen.

A tanácskozáson a magyar kormány képviseletében részt vesz Pacsay-Tomassich Orsolya, az Emberi Erőforrások Minisztériumának helyettes államtitkára.

Az ülésszak mellett számos kísérőrendezvényt tartanak, s ezek közül a hétfői miniszteri szintű kerekasztal-beszélgetésen beszédet mondott Pacsay-Tomassich Orsolya is. A helyettes államtitkár a nők gazdasági helyzetének megerősítését szolgáló hatékony politika módszereiről, esélyeiről szólt.

Hétfőn Pacsay-Tomassich Orsolya részt vett a nők és a munka jövőjével foglalkozó, szintén miniszteri szintű eszmecserén is.

Bogyay Katalin ENSZ-nagykövet vezetésével Magyarország ENSZ-képviselete az idén is több rendezvényt szervez, hangsúlyos magyar napirenddel. Így például szerdán magyar roma festőnők alkotásaiból nyílik kiállítás az ENSZ székházában, majd még a héten Polgár Judit sakknagymester osztja meg tapasztalatait a nemek közötti egyenlőség megteremtéséről és a nők helyzetbe hozásáról. Polgár Judit szimultán sakkjátszmát is tart majd nagykövetekkel, illetve New York-i gyermekek sakk-klubjainak tagjaival.