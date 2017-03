A közelgő hóviharok miatt

Péntekre halasztották Donald Trump elnök és Angela Merkel találkozóját

hirdetés

Az Egyesült Államokban hétfő estétől várható hóviharok miatt keddről péntekre halasztották Donald Trump amerikai elnök és Angela Merkel német kancellár washingtoni találkozóját - jelentette be a Fhér Ház szóvivője.



A találkozó pár nappal történő elhalasztásáról Sean Spicer szokásos napi sajtóértekezletén tájékoztatta az újságírókat. A szóvivő közölte: Trump elnök hétfőn telefonon beszélt Merkel kancellárral, s a döntést közösen hozták meg.



Mindezt a német kancellár is megerősítette Berlinben hétfő délután újságírók előtt.



A meteorológiai előrejelzések szerint az Egyesült Államok keleti partvidékén hétfő estétől óriási téli hóviharok várhatók. A repülőtársaságok hétfőn már 1400 légijáratot töröltek, keddre pedig további 3900 járat törlése várható. A hóvihar hétfő estétől Washingtontól New Yorkon át Bostonig söpör végig, helyenként várhatóan tizenöt centiméteres hóval. Washingtonban, Baltimore városában, Philadelphiában, New Yorkban, Bostonban kedden szünetel a tanítás, Washingtonban jelezték, hogy a szövetségi hivatalok is zárva tartanak. New York állam kormányzója, Andrew Cuomo elrendelte, hogy az állam illetékesei készüljenek fel a rendkívüli állapotra.



Donald Trump elnök és Angela Merkel kancellár péntekre elhalasztott megbeszélése az első személyes találkozó lesz a két politikus között. Washingtonban emlékeztetnek arra, hogy Merkelnek személyes jó viszonya volt Barack Obama volt elnökkel, míg a kancellár Donald Trumpról eddig csak bírálatokat fogalmazott meg. Igaz, Trump elnök is jobbára csak kritikával élt a német kancellár-asszony politikáját illetően.



Washingtonban ennek ellenére érdeklődéssel várják Angela Merkelt, értesülések szerint Donald Trump elnök elsősorban a kancellárnak az orosz elnökről, Vlagyimir Putyinról szerzett személyes tapasztalataira kíváncsi..