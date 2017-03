Erdogan kiakadt

Törökország az Emberi Jogok Európai Bíróságához fordul a holland bánásmód miatt

Törökország az Emberi Jogok Európai Bíróságához fordul a török külügy- és a családügyi minisztert sújtó holland korlátozások miatt - jelentette be Recep Tayyip Erdogan elnök az A Haber kormányközeli török hírtelevíziónak adott hétfő esti interjújában.



A török államfő szerint az eredmény sejthető, de a szükséges eljárás lefolytatása érdekében benyújtják panaszukat. Mint mondta: Ankara minden rendelkezésére álló diplomáciai szankciót latba vet.



Kiemelte: míg Mark Rutte holland miniszterelnök azt mondta, ő Hollandia "főnöke", addig Törökországban a nép az. Rutte még nem érti a demokráciát, a miniszterelnök nem lehet "főnök", a demokráciában az ország a népé - magyarázta Erdogan. Rutte kijelentése tiszteletlenség a néppel szemben - vélekedett a török elnök.



Arra reagálva, hogy Angela Merkel német kancellár hétfőn támogatásáról biztosította a holland kormányt Ankarával szemben, Erdogan leszögezte: ez azt jelenti, hogy Merkel is ugyanúgy gondolkodik, mint Hollandia. Hozzátette: Németország nyíltan segíti a terrorszervezeteket, köztük a Törökországban fegyveres felkelést folytató kurd szakadárokat és a tavaly július 15-i puccskísérletért felelős nemzetközi hálózatot, amelyet az Amerikában élő Fethullah Gülen muzulmán hitszónok vezet. Angela Merkel is a terroristákat pártolja - fogalmazott Erdogan.



A német közszolgálati televízió adása is ellenzi a török elnöki rendszer bevezetését - tette hozzá a török elnök.



Erdogan kifejtette: a szombati rotterdami események megmutatták a Nyugat igazi arcát. Néhány európai ország számára Törökország felemelkedése nem kívánatos, sajnos közöttük Németország az első sorban van - állapította meg.



Hollandia és Törökország között a napokban diplomáciai vitát okozott, hogy a holland hatóságok nem engedték meg két török miniszternek, hogy Rotterdamban részt vegyen az elnöki rendszer bevezetéséről döntő április 16-i török népszavazással kapcsolatos kampányrendezvényen.