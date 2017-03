Veszély

Továbbra is lavinaveszély van Ausztria nyugati részén

A veszélyesebb területeken nemcsak az odamerészkedők súlya válthat ki lavinaomlást, hanem a melegedő időjárás miatt is könnyen megmozdulhat a hó. 2017.03.13 12:27 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Ugyan valamivel enyhült a helyzet, de 2200 méter feletti magasságban továbbra is fokozott lavinaveszély van az Ausztria nyugati részén fekvő Tirol és Vorarlberg tartományban, az ötös fokozatú skálán hármas riasztás van érvényben - közölte a Die Presse című osztrák lap hétfőn.



A veszélyesebb területeken nemcsak az odamerészkedők súlya válthat ki lavinaomlást, hanem a melegedő időjárás miatt is könnyen megmozdulhat a hó. A szakértők ezért óvatosságra intették elsősorban a szeles részeken és az árnyékos lejtőkön síelőket, és arra is figyelmeztettek, hogy hótáblák akár maguktól is megmozdulhatnak.



A Die Presse beszámolt arról, hogy a hétvégén ketten haltak meg lavina miatt Ausztriában. Egy 16 éves lányt szombaton sodort el a lezúduló hó a karintiai Turracher Höhe vidékén. A hóomlást egy síző indította el. A 150 méter széles és 200 méter hosszú hótábla maga alá temette a 16 éves fiatalt, aki a klagenfurti kórházban belehalt súlyos sérüléseibe.



Egy 52 éves túrázó is meghalt lavinaomlás következtében. A férfi egyedül kirándult a salzburgi Thomatal település közelében lévő Königstuhl hegyen, amikor elsodorta a hó. Csaknem másfél óráig lehetett a hó alatt, és már halott volt, amikor végül rátaláltak.



Ausztria egyéb részein, Karintiában és Tirolban is volt lavina. A tiroli Seefeld település közelében egy siklóernyős miatt mozdult meg a hó, mert a sportoló egy széllökés miatt a talajnak ütközött. A 24 éves férfi sérülés nélkül megúszta az esetet.