Vízágyúkkal oszlatták fel a török konzulátus előtti tüntetést

Tovább mérgesedik a török-holland viszony azután, hogy a holland rendőrség megállította a határon a török családügyi miniszter konvoját. 2017.03.12 08:56 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A holland rendőrség megállította a határon a török családügyi miniszter konvoját, amikor megpróbált az országba lépni. A két NATO-tagország közötti feszültség újabb jelenként a török rendőrség szombaton elzárta a holland diplomáciai képviseletek be- és kijáratait - tudta meg a TASZSZ orosz hírügynökség diplomáciai forrásból.



A török családügyi miniszter rotterdami utazása “felelőtlen” lépés volt, ezek után lehetetlen volt “ésszerű megoldást találni” a helyzetre, Hollandia mindenesetre továbbra is elkötelezett a párbeszéd fenntartása mellett Ankarával – ezt tartalmazza a holland kormány vasárnap hajnalban kiadott nyilatkozata.



A hivatalos állásfoglalás azután látott napvilágot, hogy Hollandia szombaton feltartóztatta Fatma Betul Sayan Kaya Németországból érkezett gépkocsikonvoját, nem engedve be a családügyi tárca vezetőjét a rotterdami török konzulátusra.



Miután felszólították a minisztert, hogy forduljon vissza Németországba, végül a konvoj holland rendőrségi kíséret mellett kénytelen volt visszafordulni.



Korábban pedig Hága Mevlüt Cavusoglu török külügyminiszter repülőgépétől megvonta a leszállási engedélyt, így e két miniszter nem vehet részt Rotterdamban az április 16-i törökországi alkotmánymódosító népszavazással kapcsolatos kampányrendezvényen.

A holland kormány ezeket az intézkedéseket indokolta nyilatkozatában. Emlékeztetett: a családügyi miniszter annak ellenére döntött az utazás mellett, hogy a hágai hatóságok “nem kívánt külföldi személynek” nyilvánították őt.



A kormány hangsúlyozza: a török politikusok számára nem azt tiltják, hogy beutazzanak az országba, hanem azt, hogy ott politikai rendezvényeken vegyenek részt.



Ebben az értelemben Fatma Betul Sayan Kaya utazása “felelőtlen lépés volt” – áll a nyilatkozatban, amely szerint ilyen körülmények között lehetetlen volt bármilyen ésszerű megoldás Törökországgal szemben. Hága ugyanakkor fenntartja szándékát a párbeszéd folytatására Ankarával – szögezi le a nyilatkozat.



Az EFE spanyol hírügynökség idézi a családügyi miniszter Twitter-üzenetét, amely szerint “antidemokratikus” cselekedet volt az, ahogy a holland hatóságok eljártak. A miniszter leszögezte, hogy nem állt szándékában beavatkozni annak az országnak a belügyeibe.



A RTV Rihnmond rádió-televíziós társaság jelentése szerint mintegy 700 török tüntető várta a családügyi miniszter érkezését a rotterdami konzulátusnál zászlókkal és transzparensekkel.

Hollandia-ellenes jelszavakat skandáltak tüntetők az isztambuli holland konzulátus előtt m árcius 11-én (Fotó: MTI/EPA)

A holland rendőrség vasárnapra virradóra vízágyúk segítségével feloszlatta a rotterdami török konzulátus közelében szervezett tüntetést, amelyen néhány ezer török tüntető tiltakozott amiatt, hogy a helyi hatóságok megakadályozták a családügyi miniszter bejutását a diplomáciai képviselet épületébe, s hogy külügyminiszterüket sem engedték be az országba.



A tüntetők már eleve zászlókkal és transzparensekkel várták a rotterdami konzulátusnál Fatma Betul Sayan Kaya családügyi minisztert, aki előzőleg Németországban tartott találkozókat, és közúton kívánt Hollandiába utazni, de konvoját visszafordították Németországba.



A miniszter Twitter-üzenetében közölte, hogy a konzulátustól 30 méterre állították meg a rendőrök. Az újabb jelentések szerint a holland rendőrség kíséretében kellett a konvojnak visszatérnie a határhoz.



Fatma Betul Sayan Kaya az április 16-i törökországi alkotmánymódosító népszavazással kapcsolatos kampányrendezvényen vett volna részt, akárcsak Mevlüt Cavusoglu török külügyminiszter, akinek repülőgépétől korábban Hollandia visszavonta a leszállási engedélyt.



Rotterdam polgármestere, Ahmed Aboutaleb (marokkói származású munkapárti politikus) a tiltakozás méreteit látva szükségállapotot rendelt el szombat este, hogy szabad kezet kaphasson a tömeg feloszlatásához. Ennek eredményeként lovasrendőrök és rohamrendőrök vízágyúkat vettek be a tüntetők ellen, akik ezután elhagyták a helyszínt.



Ezek az esetek rendkívüli mértékben megterhelték a két ország diplomáciai viszonyát, amit például az is jelez, hogy a holland hatóságok “nem kívánatos idegen személynek” nyilvánították a családügyi minisztert. Ez utóbbi pedig Twitter-üzenetében “önkényes” lépésnek nevezte a történteket. “A demokrácia, az alapvető jogok, az emberi jogok és a szólásszabadság – mindez feledésbe merült ma Rotterdamban” – írta a miniszter.

Szombaton hír érkezett az ankarai válaszlépésekről is. A török külügyminisztérium bejelentette, hogy “biztonsági okokból” elzárták az ankarai holland nagykövetség és az isztambuli főkonzulátus bejáratait és kijáratait, hasonló intézkedéseket hoztak a holland ügyvivő és a főkonzul rezidenciájánál is. A tárca közlése szerint bekérették a külügyminisztériumba a holland ügyvivőt, és közölték vele: “egy ideig” nem kívánatos, hogy a nagykövet visszatérjen állomáshelyére.



A török kormány tagjai egy sor európai országban terveznek kampánygyűlést tartani honfitársaiknak az elnöki hatáskörök növeléséről szóló alkotmánymódosítás mellett.

