Amerikai elnök

A Trump-kormányzat azonnali hatállyal felmentett 46 államügyészt

Donald Trump amerikai elnök kormányzata azonnali hatállyal felmentett pénteken 46 államügyészt.



A döntést Jeff Sessions, igazságügyi miniszter jelentette be, aki arra kérte a felmentetteket, hogy helyi idő szerint péntek éjfélig hagyják el hivatalukat. Valamennyien Barack Obama előző elnök kinevezettjei.



Sarah Isgur Flores, az igazságügyi minisztérium szóvivője közleményében hangsúlyozta: valamennyi kormányváltásnál ez a gyakorlat. "A korábbi elnök által kinevezettek már távoztak az igazságügyi minisztériumból, és a miniszter most a még ott lévő 46 államügyészt kérte fel, hogy nyújtsa be lemondását" - fogalmazott a szóvivő.



Az amerikai sajtó egy része meglepetésként értékelte a felmentéseket. A The New York Times arra emlékeztetett, hogy bő két hét óta Donald Trump kormányon kívüli támogatói egyre gyakrabban és erőteljesebben szólították fel a Trump-kormányt az Obama-adminisztráció kinevezettjeinek eltávolítására.



Így például Sean Hannity, a Fox televízió befolyásos kommentátora is a héten az egyik esti programjában sürgette az elnököt Obama volt munkatársainak eltávolítására, azzal érvelve, hogy az úgynevezett "mély állam híveiként szabotálják" az új kormány munkáját. "Mély államnak" az amerikai közbeszédben azt a vélelmezett hálózatot nevezik, amely többnyire Obama volt elnök munkatársaiból és befolyásos demokrata párti személyiségekből áll, és a feltételezések szerint azon munkálkodik, hogy akadályozza, de legalábbis nehezítse az új kormányzat munkáját.



Sessions igazságügyi miniszter egy rádióinterjúban arról is beszélt, hogy független vizsgálatot indíttat a minisztériumon belül annak érdekében, hogy "helyreállítsák az igazságügyi minisztérium szakmaiságát és függetlenségét".