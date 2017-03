Tragédia

Elfoghatták az autóban felgyulladt magyar pár gyilkosát

Letartóztattak egy férfit a Belize-ben felgyújtott magyar házaspár tragédiájának ügyében - írja a Blikk. A lap szerint a hatóságok gyilkosságra gyanakszanak, az őrizetbe vett férfit azonban egyelőre még semmivel sem gyanúsították meg.



A felismerhetetlenségig összeégett két holttestet Placencia közelében találták meg a közép-amerikai országban a városka egyik autóútja mellett. A két magyar állampolgár halálát már a külügyminisztérium is megerősítette, bár egyelőre balesetként számoltak be a történtekről, noha hozzátették, hogy a helyi hatóságok még nyomoznak az ügyben, és annak lezárásáig nem adnak bővebb tájékoztatást.



A kiégett Ford kisteherautó egy lámpaoszlopnak ütközött, de a két holttest közül egyik sem ült a volánnál. A rendőrök gyanúja szerint a sofőr elmenekült, de előtte leszerelte a Ford rendszámát. A helyi sajtó egyik munkatársa szerint a hatóságok további két személyt keresnek, akikkel a magyar férfi és nő üzleti kapcsolatban állhatott.



"Egy autóban találták meg őket az egyik nagyforgalmú főúton, az autó egy villanyoszlopnak ütközött, és kigyulladt. A külföldi sajtóhírek szerint a tüzet az okozhatta, hogy a villanyoszlop az autóra zuhant, de a hatóságok szerint akár szándékosan is felgyújhatták a járművet. A Ford kisteherautóban talált két holttestet felboncolták. Úgy tudjuk, míg a nőt az anyósülésen találták meg, addig a férjét a hátsó ülések egyikén" – közölte a tárca.



A Blikk helyi követséghez közeli forrása szerint a pár nem szerepelt a konzulátus nyilvántartásában, így nem tudni, hogy mikor, mennyi időre és miért utazhattak ki. A nyomozás lezárultáig a testeket nem szállíttathatják haza, ám a külügy a rendőrségi vizsgálat lezárása után minden segítséget megad a hozzátartozóknak a holttestek hazaszállításában.



Belize az ENSZ Kábítószer-ellenőrzési és Bűnmegelőzési Hivatala szerint a világ 3. legveszélyesebb országa, és a magyarok körében a 6. legnépszerűbb off­shore-paradicsom. Az országban sok magyar érdekeltségű cég van. Tavaly decemberben itt fogták el a közel másfél éve bujkáló Bróker Marcsiként ismertté vált Dobrai Sándornét is, a karcagi Kun-Mediátor utazási iroda vezetőjét.