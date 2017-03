Kannibalizmus

Kiakadtak a műsorvezetőre, mert emberi agyat evett

hirdetés

A CNN riportere a kamerák előtt evett emberi agyat. Tettét hatalmas felháborodás követte, sokak szerint elmeorvosra volna szüksége, mások börtönt adnának neki kannibalizmusért. Az író és műsorvezető férfi éppen TV-dokumentumfilmet forgatott, mely során meg kellett kostólnia az emberi agyat. A törzs egyik tagja még a halottak hamvaival is bedörgölte Reza Aslant és persze saját magát is. Sőt, meg is fenyegette, ha nem marad csöndben, az ő fejét is levágja.