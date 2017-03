Botrány

Trump lemondatott nemzetbiztonsági főtanácsadója a török kormány lobbistája volt

Donald Trump amerikai elnök első - később lemondatott - nemzetbiztonsági főtanácsadója, Michael Flynn a török kormány lobbistája volt - közölték csütörtökön az amerikai médiumok. 2017.03.10 07:52 MTI

Michael Flynn (Fotó: AFP)

Az ABC televízió csütörtök esti híradója szerint Michael Flynn cége nyomást gyakorolt kongresszusi politikusokra és munkatársaikra annak érdekében, hogy indíttassanak nyomozást Fethullah Gülen ellen. A Pennsylvaniában élő török hitszónokot Recep Tayyip Erdogan török államfő a tavaly nyári puccskísérlet szervezésével vádolta meg. Maga Flynn személyesen szervezett ez ügyben találkozókat, a többi között Arkansas állam kormányzó-helyettesével és újságírókkal. Szeptemberben pedig New Yorkban egyeztetett török kormányzati tisztségviselőkkel és két miniszterrel, akiknek egyike Berat Albayrak energiaügyi miniszter, Erdogan elnök veje volt. A volt nemzetbiztonsági főtanácsadó Törökországot segítő lobbizására lényegében akkor derült fény, amikor a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) vizsgálódni kezdett a Washingtonban akkreditált orosz nagykövettel folytatott megbeszélései ügyében. Trump elnök februárban éppen azért menesztette őt, mert félrevezette Mike Pence alelnököt és más kormányzati tisztségviselőket a nagykövethez fűződő kapcsolatait illetően.

Az amerikai médiumok csütörtökön este részletesen beszámoltak arról, hogy Flynn tanácsadó cége tavaly augusztustól novemberig egy török üzletemberrel, Ekim Alptekinnel és annak Hollandiában bejegyzett vállalatával dolgozott együtt. Az AP hírügynökség megkereste az Isztambulban élő Alptekint, aki elmondta: már jelezte a volt nemzetbiztonsági tanácsadónak, hogy a 350 ezer dolláros sikerdíj egy részét visszakéri, mert nem elégedett a munkával.

Valamennyi nagy amerikai tévétársaság híradója vezető hírként közölte csütörtökön este a Fehér Ház szóvivőjének, Sean Spicernek a nyilatkozatát, miszerint Donald Trump nem tudott arról, hogy a lemondásra kényszerült első nemzetbiztonsági főtanácsadója, Michael Flynn a kinevezése előtt a török kormány lobbistájaként tevékenyedett.

A Fehér Ház állásfoglalása azt követően hangzott el, hogy Flynn és cége benyújtotta a hivatalos dokumentumokat és a törvények értelmében külföldi lobbistaként formálisan is regisztráltatta magát az igazságügyi minisztériumnál. Michael Flynn egyúttal tudatta azt is: a még a kinevezése előtt végzett munkájával segítette a török kormányt. Flynn jelezte ugyan a kongresszusnak, hogy kapcsolatban áll török vállalattal, de a lobbitevékenységéről nem tett említést a jelölése utáni szenátusi meghallgatáson.

Mike Pence alelnök a Fox televíziónak adott interjújában leszögezte: ő sem tudott Flynn korábbi munkájáról. Hangsúlyozta, hogy ez a hír utólag is igazolja Trump elnök döntését, amikor lemondásra szólította fel Michael Flynnt.